Remo está de boa na próxima fase da Copa do Brasil, após eliminar o São Luiz-RS e ainda faturar R$2,1 milhões no Baenã

Uma partida agoniante e com drama ao seu final. Foi assim, diante do Fenômeno Azul, que o Clube do Remo recebeu, e venceu, a equipe gaúcha do São Luiz-RS na noite desta quarta-feira, 08, às 20h, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém, pelo placar de 2 a 1, uma bela homenagem às mulheres. Com o resultado, o Leão avança à próxima fase da Copa do Brasil e ainda recebeu, da Confederação Brasileira de Futebol – CBF, um PIX, com a premiação de R$2,1 milhão.



O jogo teve a transmissão lance a lance da equipe dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ, patrocínio do sempre Avistão, 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, empresas do Grupo Carlos, o Amigo do Povo.



Foi uma noite de festa no Baenão. Com gols de Ícaro, de pênalti, e do zagueiro Moisés, contra, o Leão abriu vantagem no placar de A PROVÍNCIADOPARÁ, porém, no final do jogo, Negueba descontou de pênalti e colocou dramaticidade na partida. No fim, o torcedor azulino fez uma linda festa e comemorou bastante o triunfo, a passagem à terceira fase da competição nacional e o valor que o clube irá receber.



Com maior domínio e superioridade em grande parte do jogo, o Leão teve as principais chances de gol na etapa inicial. E se com as tantas oportunidades criadas principalmente por Pablo Roberto e Pedro Victor, os remistas poderiam garantir a vitória ainda mesmo no primeiro tempo. Entretanto, aos 26 minutos, o zagueiro Ícaro, de pênalti, fez: Remo1 x 0.

SEGUNDO TEMPO

Após o intervalo, o Remo continuou mantendo o ímpeto. Porém os gaúchos criaram chances e com Édipo e Marcio Goiano, Vinicius trabalhou para proteger o gol. Mas o Leão deu a resposta: Fabinho chutou por cima do gol, e na sequência, Diego Tavares cruzou pela direita e na tentativa de tirar a bola o zagueiro Moisés manda contra seu gol fazendo Remo 2 x 0, aos 22 minutos.

Sempre superior em campo e apenas admistrando o resultado, a torcida festeja a classificação, no entanto o que parecia ser tranquilo, os últimos minutos provocaram sustos no Baenão. De pênalti, aos 44 minutos, Negueba descontou para o São Luiz, marcando 2 x 1. E nas jogadas finais, os gaúchos pressionaram o empate, porém sem muito tempo para isso.



Ao final, houve um principio de confusão dos jogadores do São Luiz com a arbitragem do jogo, mas sem sucesso. Já os jogadores do Clube do Remo comemoraram a classificação em mais uma fase da Copa do Brasil. Agora, os azulinos voltam as atenções para o Campeonato Paraense onde terão mais um desafio no próximo final de semana.

Ficha Técnica

Copa do Brasil – 2023

Data: 08 de março de 2023

Horário: 20h

Local: Estádio Evandro Almeida [Baenão]

Remo

Vinicius; Lucas Mendes, Diego Guerra e Ícaro; Raí, Richard Franco; Pablo Roberto, Uchôa, Pedro Victor; Diego Tavares e Fabinho

Técnico: Marcelo Cabo

São Luiz-RS

Pablo; Lucas Evangelista, Wesley, Ricardo e Márcio Goiano; Felipe Guedes, Paulinho Santos, Maurício e John Lennon; Jarro e Edipo

Técnico: Fabiano Daitx

Arbitragem:

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (CBF/PE)

Freitas da Silva (CBF/PA)

Auxiliares: Ricardo Bezerra Chianca (CBF/PE) e Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior (CBF/PE) 4ª Dewson Fernando

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo