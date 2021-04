Remo está em negociação avançada com meia do Botafogo-SP

Meia pode ser uma das novas contratações para Série B

O Remo deve anunciar nas próximas horas a contratação do meia Vinicius Kiss, que estava no Botafogo-SP. A informação foi confirmada por uma fonte de dentro do clube.

Vinicius Kiss, tem 32 anos, atua como meia central e meia ofensivo. Está no Botafogo-SP onde já atuou por sete jogos e não marcou nenhum gol. Em 2020, ele passou pelo Sampaio Correia, que também está Série B.

No último domingo (25) esteve em campo por apenas sete minutos, no empate por 1 a 1, contra o São Caetano.

O meia é tende a ser um dos novos contratados para Série B do Brasileirão pelo Remo.