Remo está focado na vitória sobre a Raposa para avançar na Copa do Brasil

Desfalcado de vários titulares por conta de lesões e do regulamento da Copa do Brasil, o Clube do Remo, cuja delegação se encontra em Belo Horizonte, Minas Gerais, continua treinamentos sob o comando do técnico Paulo Bonamigo. Na concentração, jogadores estão focados na vitória sobre o Cruzeiro, que perdeu por 2 a 1 no jogo de ida, em Belém e na responsabilidade da partida que tem caráter de decisão/triunfo/eliminação. Quem perder está fora da competição.

Bonamigo e o grupo sabem o que está em jogo, e sabem das dificuldades que terão amanhã, quinta-feira, 12, ao encararem a Raposa, que joga em casa, o Estádio Independência, com um fator a mais, que é a sua torcida. Em BH, os remistas não contam sequer com o apoio da imprensa local, que está focada, com seus noticiários, num possível triunfo do Cruzeiro.



Para garantir sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro terá que repetir um feito alcançado pela última vez apenas em 2017: fazer a ‘virada’ na competição mata-mata após sair perdendo no jogo de ida.

Para classificar de forma direta às oitavas, precisará vencer o Leão Azul de Belém do Pará e do Baenão por dois gols de diferença. Se vencer por um gol, a definição da vaga será na disputa das penalidades, onde se sabe que a Raposa terá uma muralha chamada Vinícius, o goleiro herói azulino.

E foi justamente neste último ‘script’, com direito a vitória nas penalidades, que o Cruzeiro conseguiu sua última virada na competição.



Na campanha de 2017, após eliminar Volta Redonda, São Francisco, Murici, São Paulo, Chapecoense e Palmeiras, sempre saindo na frente ou ao menos arrancando um empate no primeiro jogo, o Cruzeiro teve o Grêmio pela frente nas semifinais.

No primeiro duelo, o time gaúcho venceu por 1 a 0. No jogo de volta, o Cruzeiro repetiu o placar e conseguiu carimbar a vaga nos pênaltis, fazendo 3 a 2. Depois, na final, acabaria erguendo a taça ao superar o Flamengo.



Na Copa do Brasil 2018, o time entrou direto nas oitavas de final e voltou a erguer a taça batendo o Corinthians na final. Em sua caminhada, eliminou Athlético-PR, Santos e Palmeiras, também sempre conseguindo um resultado positivo nos duelos de ida.



Já na competição de 2019, mais uma vez entrando direto a partir das oitavas, o Cruzeiro eliminou Fluminense e Atlético, não sendo derrotado no primeiro duelo, mas acabou eliminado pelo Internacional na semifinal. Na ocasião, após sair perdendo por 1 a 0 na ida, não teve forças para buscar o resultado e acabou batido por 3 a 0.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo