Remo está fora da Copa do Brasil ao perder nos pênaltis para o Corinthians

O Clube do Remo jogou bem, mas o Corinthians acabou levando a melhor. Foi emoção do princípio ao fim. O clube paraense, em casa, no Mangueirão, derrubou o Timão pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 2 a 0 no jogo de ida. Na noite desta quarta-feira, 26, jogo de volta, em São Paulo, os paulistas correram atrás do prejuízo e levaram a disputa para a cobrança de penalidaes, posto que, no tempo regulamentar, venceram a partida pelo mesmo placar que perderam em Belém, 2 a 0. Na batida de pênaltis, foi 5 a 4 contra o Leão Azul que, fora da Copa do Brasil e sem embolsar os milhões tão sonhados, volta honrado, pois fez uma boa partida, reagiu no final, criou bons lances e quase chegou ao gol, o que fez o sangue dos paulistas esquentar.

Assim, o Remo chegou até onde podia chegar na Copa do Brasil de 2023 na Neo Química Arena. Os azulinos caíram diante de um poderoso do futebol brasileiro, mas lutaram até o fim. Tratou-se de um clube com folha de jogadores em torno de 600 mil reais contra um clube com folha de jogadores de milhões de reais.

Róger Guedes foi o herói corintiano, marcou o gol, nos acréscimos do segundo tempo, que levou a partida para decisão nos pênaltis. Converteu a quinta cobrança que deu a classificação do Timão.

O lateral Leonan desperdiçou sua cobrança chutando para a defesa de Cássio, maior ‘pegador’ de pênaltis na história do clube paulista.

AVASSALADOR

Como perdeu o jogo de ida em Belém, por 2 a 0, o time teve um início fulminante. Logo aos dois minutos saiu na frente do placar com Adson. O meia invadiu e sem marcação bateu forte, fazendo 1 a 0.

Mesmo sob pressão corintiana, inclusive com Róger Guedes cabeceando uma bola nas traves, o Clube do Remo foi se arrumando em campo, conseguindo equilibrar o jogo até o fim do primeiro tempo.

SEGURANÇA

O segundo tempo foi marcante com lances de emoções. O Corinthians tentou fechar o cerco, mas o Leão saia da marcação tocando a bola.

Aos 18 minutos Muriqui é lançado, mas na disputa de bola com a zaga alvinegra acaba levando a pior. O atacante pediu falta na jogada.

Desesperado, o Timão vai para cima. Aos 23 minutos Yuri Alberto tabela com Matheus Araújo que avança na área e chuta. A bola passa por todo mundo.

Cuca mexe no time alvinegro. Marcelo Cabo faz o mesmo no Clube do Remo

Jean Silva recebe na intermediária e manda uma bomba para o gol, quase marca o gol do empate.

Aos 44’ outra boa jogada de Jean Silva! O atacante dribla Fagner e chuta. A bola passa rente a trave de Cássio.

SALVAÇÃO

Aos 48 minutos, Fagner lança na área e Roger Guedes, no meio do bolo, sobe mais que todo mundo e de cabeça manda para o gol, salvando o Corinthians da degola.

Nas cobranças de penalidades, o Timão foi certeiro, convertendo todos os cinco chutes. (Texto: Roberto Barbosa e Braz Chucre/Edição: Nazaré Sarmento/Ronabar)

Ficha Técnica

Corinthians- SP 2 (5x 4) 0 Clube do Remo – PA

Copa do Brasil 2023 – Terceira Faz

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 26 de abril de 2023

Hora: 21h30 (Brasília)

Gols: Adson, 2’ 1/T; Róger Guedes, 48’ 2/T

Cartão Amarelo: Adson, Roni, do Corinthians; Richard Franco, Vinicius, do Clube do Remo.

Corinthians

Cássio; Fagner, Bruno Mendez, (Murilo) Gil e Fábio Santos (Mateus Bigu); Roni (Maycon), Giuliano (Matheus Araújo), Adson (Paulinho) e Fausto Vera; Yuri Alberto e Róger Guedes

Técnico: Cuca

Remo

Vinícius; Lucas Mendes (Diego Ivo), Ícaro, Diego Guerra e Leonan; Anderson Uchôa, Richard Franco (Diego Tavares), Matheus Galdezani (Claudiney) e Pablo Roberto (Paulinho Curuá); Pedro Vitor (Jean Silva) e Muriqui

Técnico: Marcelo Cabo

Arbitragem

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Marcyano da Silva Vicente

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo