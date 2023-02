Remo estreia no Parazão 2023 e vence o Independente por 3 a 1 no Baenão

O Clube do Remo, finalmente, fez sua estreia no Campeonato Paraense de Futebol Profissional, o Parazão 2023. E venceu, conquistando os primeiros três pontos na primeira rodada da competição, em que encarou o Independente, de Tucuruí, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, totalmente lotado na tarde deste domingo, 05. O placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ foi de 3 a 1 com direito a uma cobrança de pênalti no primeiro tempo. O Galo Elétrico fez o seu gol no segundo tempo da partida que teve o estádio lotado de torcedores, a maioria, integrantes do Fenômeno Azul.



Com o resultado, o Remo fez valer sua estreia em casa e já chegará no próximo compromisso, dia 11, cheio de moral, quando enfrentará o São Francisco, no estádio Ipixunão, enquanto o Independente recebe o Cametá, no Navegantão. A partida teve a cobertura lance a lance da equipe dos “Titulares do Esporte”, da Super Rádio Marajoara AM-1.130 que, amanhã, segunda-feira, 06, completa 69 anos de fundação e hoje integra o Grupo Marajoara de Comunicação, empresa do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.



Os gols da vitória azulina foram marcados por Soares e Muriqui, duas vezes. Flávio Bahia descontou para o Independente durante um jogo marcado pelo equilíbrio entre as equipes. O Independente foi o primeiro a chegar perto do gol para deixar o Leão nervoso. A primeira chance do Galo Elétrico veio com Raílson, aos 5 minutos. Ele mandou a bola para a área, enganando a defesa. Só que Vinícius estava bem posicionado e desviou, mostrando a performance do herói que sempre foi ao defender o Leão Azul.



Marcelo Cabo, o técnico remista, levou para o gramado o sistema de jogo 4-4-2: Anderson Uchôa ficou mais atrás, fazendo a marcação. Nos lados, Richard Franco seguiu pela esquerda e Pablo Roberto na direita, enquanto Soares encostava mais nos atacantes do Independente.

Deste modo, o Remo foi se soltando, com jogadas pela direita, por onde aconteceu o primeiro gol azulino. Aos 16, Lucas Mendes achou Richard Franco na direita, que foi ao fundo e lançou na área. Mimica errou o corte e Soares bateu sem dó nem piedade para abrir o placar. Inclusive, foi pelo lado direito que aconteceu a maioria das jogadas do Leão, com destaque para Richard Franco que, aos 37, arrancou, cruzou para trás e Pablo Roberto perdeu grande chance. Já nos acréscimos veio o lance violento que originou o segundo gol.

VIOLÊNCIA

Antes da cobrança de escanteio na área do Galo Elétrico, o zagueiro Mimica agrediu Ícaro, do Remo, com um soco no rosto. O jogador foi ao chão nocauteado e o árbitro Marco José Soares de Almeida marcou a penalidade máxima e aplicou o cartão vermelho ao atleta. Muriqui foi para a cobrança e ampliou o placar para 2 a 0.

SEGUNDO TEMPO

No retorno para a fase complementar, o Remo reduziu os espaços e literalmente dominaou as ações do jogo, sufocando o Galo Elétrico. Entretanto, quando a partida parecia estabilizada, o Independente invadiu o sistema defensivo azulino e conseguiu diminuir o placar. Aos 20 minutos, Raílson recebeu na direita e achou Flávio Bahia livre, na pequena área, para completar ao gol.

Apesar de estar com um jogador a menos, o Independente passou a pressionar, invertendo totalmente o que era visto até então. Aos 28, Magno, por muito pouco, não empatou, depois de arrancar do meio-campo, livre da defesa, para invadir a área, passar por Vinícius e mandar para a rede, mas a bola acabou fora.



As ações de ambas as partes movimentou o jogo. De acuado no campo de defesa, o Independente começou a atacar, deixando a defesa do Remo bastante atordoada. A torcida azulina ficou tensa e em silêncio, até que, aos 36, novamente o Remo respirou na partida. Depois de cruzamento na área, a defesa do Independente cochilou na hora de afastar e Muriqui completou, fazendo 3 a 1.



Com a vantagem ampliada, os azulinos passaram a administrar, mesmo com o Independente correndo atrás do gol. Os técnicos Marcelo Cabo e Léo Goiano aproveitaram para testar as opções de banco, enquanto os titulares trocavam passes no meio-campo, tentando arrumar uma brecha no sistema defensivo adversário. Aos 50 minutos de jogo, o árbitro Marco José Soares de Almeida apitou o fim do jogo.

Ficha técnica

Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão0 2023

Local: Estádio Evandro Almeida – o Baenão

Hora: 17h

Arbitragem:

Marco José Soares de Almeida

Assistente 1: Acácio Menezes Leão

Assistente 2: Felipe Souza da Silva

Remo

Vinícius; Lucas Mendes (Pingo), Diego Guerra, Ícaro, Raí; Richard Franco, Anderson Uchôa, Pablo Roberto (Pedro Vitor), Soares (Fabinho); Diego Tavares (Ronald) e Muriqui (Rodriguinho)

Técnico: Marcelo Cabo

Independente

Gauther; Lê Santos, Mimica, Martony, Flávio Bahia (Arian); Zé Aquiraz (Otávio), Cássio, Biro (Eberson), Jerfeson (Cleberson); Magno e Raílson

Técnico: Léo Goiano



Imagens: Samara Miranda/Agência Remo

Por Roberto Barbosa