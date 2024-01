Remo estreia no Parazão com goleada sobre o Canaã

O Clube do Remo, de Ricardo Catalá, desconheceu o novato Carajás e aplicou uma goleada de 5 a 0 sobre o adversário, na estreia de ambos no Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2024. O jogo começou às 16h no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em tarde inspirada diante do Fenômeno Azul.

Os gols foram marcados pelos jogadores Pietro (contra), Echaporã, Ytalo e Camilo, no primeiro tempo; e Marco Antônio, no segundo tempo, com uma perfeita cobrança de falta.

O jogo começou com com o Remo pressionando. Logo aos oito minutos, Echaporã penetrou na área do Canaã pelo lado esquerdo, realizou um cruzamento rasteiro, resultando em um gol contra de Pietro. Assim, o Leão abriu o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ no Mangueirão.

Já a primeira tentativa de finalização do Falcão, como é conhecido o Canaã, ocorreu apenas aos 18 minutos, com Railson girando de fora da área, chutando, e a bola passando próxima ao gol defendido por Marcelo Rangel. Em seguida, ocorreria o segundo gol do Remo, com a bola sendo levantada na área após uma cobrança de falta, Echaporã aproveitou a sobra e marcou mais um para a equipe azulina. O Canaã tentou avançar, mas teve dificuldades para adentrar a área do Leão.

Quase ao final do primeiro tempo, o Leão Azul marcou mais dois gols. Aos 42 minutos, Ytalo recebeu a bola isolado, entrou na área do Canaã e finalizou para o fundo das redes. Já aos 45 minutos, Camilo aproveitou um descuido da defesa do Falcão, disparou um chute potente, sem chances para o goleiro Poletine: Remo 4 a 0 Canaã.

SEGUNDO TEMPO

O técnico Ricardo Catalá veio com algumas mudanças após o intervalo, diminuindo a intensidade da equipe, que mesmo assim permaneceu com boa posse no setor de ataque e envolveu a equipe do Canaã.

Simplesmente, o Remo fez de tudo nas arrancadas laterais, pressionou sem piedade a saída de bola do adversário e cavou muitas entradas no campo defensivo. Catalá ainda pode testar praticamente meia formação no segundo tempo, trocando todos os homens de frente.

Aos 46 minutos do segundo tempo, o jogador Marco Antônio fez o quinto gol em uma cobrança de falta. Uma batida perfeita no ângulo direito de Poletine, ampliando o placar para 5 a 0. O Canaã, mesmo derrotado, vendeu caro o resultado, manteve uma postura aguerrida, mesmo diante da gritante diferença técnica entre seus jogadores.

AGENDA

O próximo jogo do Leão no Parazão será contra o Castanhal, na quarta-feira (24), às 20h, no Mangueirão. No mesmo dia, mas às 16h, o Canaã enfrenta o Cametá, no Estádio Benezão.

FICHA TÉCNICA

Remo x Canaã – 1ª Rodada do Campeonato Paraense 2024

Local: Mangueirão – Belém (PA)

Data: 21.01.2024 – Domingo

Horário: 16h

Remo

Marcelo Rangel, Thalys, Ícaro, Reniê e Raimar; Daniel, Pavani (Henrique Vigia) e Camilo (Jaderson); Echaporâ (Marco Antônio), Ronald (Felipinho) e Ytalo (Kanu)

Técnico: Ricardo Catalá

Canaã

Poletine, Vinícius (Thurram), Mímica, Pietro, W. Capanema (Fred Batista), Samuel, Rangel, Derlan (Balão Marabá), Guilherme (Marudá), Railson e Vini Santos (Zé Paulo)

Técnico: Emerson Almeida

Arbitragem

Árbitro: Olivaldo José Alves Moraes

Assistentes: Luís Diego Nascimento Lopes e Carlos Eduardo Galeno Benevides

Quarto árbitro: Gleika Oliveira Pinheiro

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo