Remo: Fábio Bentes admite dificuldades com a Kappa e diz: ‘alinhando para resolver’

Dificuldade na entrega do enxoval, atrasos nos prazos das camisas e repasse de royalties são alguns problemas do clube com a empresa italiana

Nas redes sociais muitos torcedores comentam sobre uma possível mudança de fornecedor de material esportivo do Remo. O clube atualmente é vestido pela empresa italiana Kappa, porém o presidente Fábio Bentes afirmou que o Leão seguirá o acordo com a empresa.

Em conversa com a equipe de OLiberal, Fábio Bentes, que chefia a delegação remista que viajou para Maceió (AL), para a estreia na Série B contra o CRB-AL, garantiu que o Remo vai cumprir o contrato existente.

“Temos contrato com a Kappa. Nenhuma negociação para mudança”, disse.

O clube ainda não lançou o segundo uniforme para a disputa da Série B e estava no planejamento do Remo, porém, Bentes informou que não possui uma data definida para o lançamento.

O Rei da Amazônia recebe de braços abertos a maior da Itália. Bem-vinda, Kappa! 🦁#OTimeDaMaioria #Kappa pic.twitter.com/HQ328044CH — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) August 24, 2019

PARCERIA

A pareceira entre Remo e Kappa foi anunciada em 2019 e desde 2020 a empresa fornece materiais esportivo ao Leão. Ela ganhou a concorrência, após oferecer um percentual de 35.9% nos royalties das vendas de cada produto, porém o clube enfrentou problemas, como atrasos nas entregas do enxoval, camisas diferentes do que foram acordadas e repasse dos royolties, abalaram a relação, mas o presidente azulino afirmou que está resolvendo.

“Temos problemas sim, mas alinhando para tentar resolver”, disse, Fábio Bentes.

O Remo estreia na Série B 2021 neste sábado (29), às 16h, contra o CRB-AL, no Estádio Rei Pelé.

Fonte: O Liberal