Remo vence o Águia por 2 a 1 de virada em noite complicada em Marabá, mas volta líder absoluto do Campeonato Estadual

Em uma noite bastante conturbada, com cenas de nervosismo e violência e que começou com falta de energia no Estádio Municipal Zinho Oliveira, em Marabá, a 400 quilômetros de Belém, no sudeste do Estado, Clube do Remo e Águia se enfrentaram. O jogo, válido pela terceira rodada do Campeonato Paraense de Futebol, o Parazão 2023, começou atrasado por problemas elétricos no estádio. Mas a partida foi emocionante, com equilíbrio inicial entre as duas equipes, em que o primeiro tempo se encerrou com 1 a 1, o que mudaria no segundo tempo. De qualquer forma, o Leão do Baenão teve muito problema para furar o cerco e, assim, deixar o gramado como líder absoluto da competição.

Observou-se que a equipe do técnico Mathaus Sodré foi insistente, criou várias jogadas e saiu na frente do placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ, mas cedeu o empate e a virada aos azulinos. Mesmo assim, foi o zagueiro do Azulão, David Cruz, quem abriu o placar em cabeçada, após cobrança de escanteio. O Leão buscou o resultado com gols de Ícaro, de pênalti no primeiro tempo, e Fabinho, já na fase final.

Bom, diante do resultado, o Remo assumiu a liderança isolada do Parazão 2023, com 100% de aproveitamento em três partidas disputadas. Já o Águia estacionou na quinta posição do torneio, com quatro pontos conquistados, também em três jogos.

Remo e Águia voltam a ter compromissos oficiais apenas depois do feriadão de Carnaval. O Leão entrará em campo no dia 23 de fevereiro, quinta-feira, para enfrentar o Vitória-ES pela Copa do Brasil. No domingo, 26, volta a campo para enfrentar o Cametá, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, pelo Parazão.

De seu lado, o Águia terá, por enquanto, compromissos só pelo Parazão. No domingo, 26, a equipe de Marabá visita o Itupiranga, na Arena Crocodilo, pela quarta rodada do Parazão.

O JOGO

Nos primeiros minutos de partida já se observava que não seria nadica de nada fácil para o Remo. O Águia começou pressionando bastante a saída de bola azulina e tendo várias chances de gol. As estrelas marabaenses na primeira parte do jogo foram Adauto, Luam Parede e Danilo. O trio aplicava muita velocidade sobre a lenta zaga remista, sempre municiado pelo armador, Balão Marabá.

Por sua vez, o Leão buscava se encontrar em campo. A bola parecia “queimar” no pé azulino, que tinha dificuldades para trocar passes. As principais investidas eram sempre pelo lado esquerdo, liderado por Raí. O lateral, que substitui o lesionado Leonan, errava demais no último terço, impedindo que o Leão tivesse chances claras de marcar.

GOL

No duelo de estratégias, a do Águia saiu na frente. Aos 16 minutos, Wander pressionou a defesa remista e roubou a bola. O meia lançou Alan Maia, que cruzou na área e ganhou um escanteio. Na bola parada, Balão Marabá cobrou na cabeça de David Cruz, que abriu o marcador. Detalhe para a saída confusa de Vinícius, goleiro do Remo.

O Leão Azul, perdendo, passou a se lançar mais ao ataque. Ao invés de Raí, Muriqui começou a ser o jogador mais acionado pelo lado esquerdo. O centroavante remista passou a sair da área para armar o jogo e servir jogadores melhores posicionados. No entanto, Muriqui passou a ser mais uma vítima de um jogo muito faltoso no Zinho Oliveira.

Por conta disso, a grande chance de empate remista foi em bola parada. Pablo Roberto cobrou falta e a bola foi no travessão de Axel.

PÊNALTI

Apesar das dificuldades na partida, o Remo contou com a sorte para empatar o jogo. No último segundo do primeiro tempo, o árbitro marcou pênalti para o Leão, em falta de Bruno Limão em cima de Muriqui. O lance deixou jogadores do Águia revoltados.

A partir disso, o que se viu foram cenas de violência no Zinho Oliveira. Jogadores do Águia passaram a discutir na marca do pênalti, com direito a soco de Bruno Limão na costa de Lucas Mendes. No entanto, a ação não foi punida pela arbitragem.

Depois que a questão foi apaziguada, Ícaro foi pra cobrança e empatou a partida. Alívio na zaga remista. Ufa!

SEGUNDO TEMPO

No retorno dos vestiários, as duas equipes voltaram mais calmas, sem faltas e jogadas violentas, buscando jogar, colocando a bola no chão. No entanto, ambas as marcações estavam bem encaixadas, o que dificultava as transições ofensivas e o jogo veloz. Balão Marabá assustou Vinícius aos 18 minutos, com uma bola de fora da área. O Remo seguia buscando espaço, mas encontrava dificuldades.

Fabinho entrou na partida e aos 37 minutos encontrou espaço entre três marcadores e virou a partida para o Filho da Glória e do Triunfo, para delírio dos torcedores que estavam no Zinho de Oliveira. Aos 46 minutos, o Águia pediu pênalti, após Ícaro cortar a bola com o braço. A arbitragem não marcou, mas o replay mostrou que o defensor estava na linha da grande área. No último lance, quase David Cruz empata tudo, mas a vitória do Leão Azul já estava selada.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2023 – 3ª rodada

Águia de Marabá 1 x 2 Remo

Local: Estádio Zinho Oliveira (Marabá)

Horário: 20h

Águia de Marabá

Axel Lopes; Bruno Limão (João Pablo), David Cruz, Betão e Alan Maia (Maicon); Danilo Cirqueira, Castro, Balão Marabá, Adauto (Romarinho) e Wander (Wendel); Luam Parede (Luan Santos)

Técnico: Matheus Sodré.

Remo

Vinícius; Lucas Mendes (Pingo), Ícaro, Diego Guerra e Raí; Uchôa, Richard Franco (Rodriguinho), Pablo Roberto e Soares (Pedro Vitor); Muriqui (Fabinho) e Diego Tavares (Ronald)

Técnico: Marcelo Cabo.

ARBITRAGEM

Wanbelton Lisboa Valente

Assistente 1: Márcio Gleidson Correia Dias.

Assistente 2: Gilmar Soares de Souza.

Quarto árbitro: Jânio Balzac Pereira.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo