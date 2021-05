Remo fatura terceira vaga na Copa do Brasil e o terceiro lugar no Parazão 2021

O Clube do Remo venceu o jogo contra o Castanhal por 3 a 0, na tarde deste sábado, 15, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão. Como participará da Copa do Brasil, já que conquistou a terceira vaga ao ficar em terceiro no Campeonato Paraense, o Leão Azul vai embolsar R$ 560 mil, nada mal para um clube que está com bloqueio de verbas de patrocinadores em função de processos na Justiça do Trabalho que o presidente azulino, Fábio Bentes, promete quitar até o próximo ano.



Com a partida de hoje, debaixo de chuva, o Remo se despediu da competição estadual que terá neste domingo, 16, o primeiro jogo da final entre Paysandu e Tuna Luso-Brasileira, no Estádio Francisco Vasques, no Souza. O jogo de volta será no domingo, 23, na Curuzu, onde, em caso de empate, o título será disputado nas penalidades, a depender, para começar, do resultado do jogo deste domingo.

No jogo deste sábado, o Leão Azul conseguiu dominar em campo quase toda a partida. O Japiim, por sua vez, ainda levou um bom tempo até conseguir se equilibrar diante da superioridade técnica e tática do Remo. Lucas Siqueira abriu o placar para o Remo de cabeça, após uma cobrança de escanteio.



Começando o segundo tempo, em ato contínuo a um levantamento na área direita do Castanhal, o zagueiro Fred chutou sem piedade, não dando tempo para Alex Lopes, que foi em cima, porém, não conseguiu evitar que a bola fosse para dentro da rede. Dois a zero.

A partir daí, o Remo, já com grande vantagem e superioridade, correu pra cima a fim de alargar o placar, o que aconteceu no pé de Felipe Gedoz. Decorriam oito minutos da fase complementar, a partir do que, os jogadores do Leão passaram apenas a administrar a partida de forma a bloquear o adversário que estava em desespero.

Agora, Paulo Bonamigo, técnico remista, vai se preparar para a Copa do Brasil, por onde enfrentará, já no dia 29 deste mês, o CRB.

FICHA TÉCNICA

REMO 3 X 0 CASTANHAL

TERCEIRO LUGAR – Campeonato Paraense

Local: Estádio Evandro Almeida – Belém (PA)

Horário: 17h

Data: 15.05.2021

Árbitro: Gustavo Ramos Melo – CBF

Auxiliares: Acácio Menezes Leão – CBF e Robson João dos reis – CBF

Quarto árbitro: Danilo Lopes Viana – FPF

Cartões amarelos: Anderson Uchôa (REM); Magnum, Cleberson e Thárcio (CAS)

Gols: Lucas Siqueira 34’/1T, Fredson 1’/2T e Felipe Gedoz 8’/2T

REMO: Vinícius; Thiago Ennes, Fredson, Rafael Jansen e Marlon; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira (Vinícius Kiss) e Felipe Gedoz (Ronald); Dioguinho (Wallace), Lucas Tocantins (Erick Flores) e Edson Cariús (Renan Gorne). Técnico: Paulo Bonamigo.

CASTANHAL: Axel Lopes; Magnum (Daelson), Guilherme, Cleberson e Lucas; Samuel, Marcos, Gui Campana e William Fazendinha (Thárcio); Canga e Pecel (Fidélis). Técnico Ferreti (auxiliar).

Foto: (Cláudio Pinheiro / OLiberal