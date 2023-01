Remo faz mais um amistoso antes de estreiar no Parazão e cede empate com o Cametá

O Mapará se sentiu vitorioso e dono da bola na manhã deste domingo, 29, ao terminar o amistoso com o Clube do Remo, campeão paraense de futebol profissional do ano passado, antes da estreia de ambos no Cameonato Paraense, o Parazão 2023. O Parazão está suspenso por determinação do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol – STJD, que deverá jugar o mérito da confusão na próxima terça-feira, 31. Caso a situação seja resolvida, a competição poderá iniciar já no próximo sábado.



A partida amistosa aconteceu no no estádio Parque do Bacurau, em Cametá, também com a transmissão da equipe "Titulares do Esporte" da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line.

PRIMEIRO TEMPO

O Leão Azul saiu na frente com Ícaro, de pênalti, ainda no primeiro tempo, e deixou a vitória escapar nos acréscimos, graças ao gol de Luiz Carlos, completando a cobrança de falta na área na zaga aziulina. Em quatro jogos, é o terceiro empate do Leão Azul antes do início do Campeonato Paraense, o que deixa a comissão técnica em alerta, já que o clube, além de precisar pontuar no Parazão, tem a meta de subir para a Segundona do Campeonato Brasileiro de Futebol neste ano.



Mas o resultado não surpreendeu muito ao técnico Marcelo Cabo, que, previsamente decidiu poupar alguns atletas, caso de Diego Ivo, Leonan, Anderson Uchôa, Paulinho Curuá e Muriqui. Mesmo assim, o jogo começou bem movimentado, com boa troca de passe entre os adversários, sendo do Cametá as primeiras oportunidades de gol, embora a finalização ainda seja um ponto deficiente da equipe do técnico Rogerinho Gameleira, ex-regra dois do Papão.



Com as duas equipes se expondo ao jogo, aos poucos as oportunidades foram surgindo nos dois lados. No lance que deu origem ao gol, o Remo vinha melhor em campo, até que Soares achou Diego Tavares na entrada da área e lançou rasteiro. Na saída, o goleiro cametaense se adiantou e derrubou o atleta azulino, recebendo a falta e a penalidade, convertida pelo próprio Diego, abrindo o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ no Parque do Bacurau.

O primeiro gol do jogo deixou em silêncio a torcida do Mapará no Estádio do Bacurau. Nem bem a bola foi lançada no meio de campo, o Cametá partiu para cima, tentando arrancar o empate. Três minutos depois quase vem, mas a bola lançada na pequena área, nos pés de Léo Pará, foi defendida pelo goleiro Vinícius.

SEGUNDO TEMLO

No retorno do intervalo, sob forte calor e sol escaldante, Remo e Cametá voltaram com modificações e a partida transcorreu com alternância de chances e posse de bola maior para os azulinos. Apesar disso, quando a partida caminhava para o fim, o Cametá passou a pressionar bastante e numa dessas jogadas, aos 46 da etapa final, o dono da casa cobrou falta na entrada da grande área e, na saída precipitada do goleiro Vinícius, Luís Carlos completou de cabeça e empatou a partida em 1 a 1.



O empate é o terceiro do Clube do Remo em quatro amistosos. Antes, os remistas já haviam empatado com o Bragantino e Caeté pelo mesmo placar de 1 a 1, enquanto o Tesla foi vencido por 4 a 0. Já o Cametá fez o seu primeiro amistoso.

ARBITRAGEM

Raymar Klemer Rezende Ferreira – FPF Belém

Assistente 01

Carlos Eduardo Galeno Benevides – CBF Belém

Assistente 02

Leory Rodrigues Pereira – FPF Belém

4º Árbitro

Emmaunel Luiz Ribeiro Gomes – FPF Belém



Imagens: Samara Miranda/Agência Remo