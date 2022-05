Remo faz o dever de casa contra o Floresta-CE e já está de volta ao G8

O Placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ marcava 2 a 0 para o Remo quando foi escutado o apito final no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém, na noite deste domingo, 29, em jogo válido pela 8ª Rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Isso significa o seguinte: o glorioso Clube do Remo fez o dever de casa e venceu a equipe adversária do Floresta, de Manaus, numa partida que marcou o que se pode dizer o maior volume de jogo azulino, e que foi decidida apenas do segundo tempo, quando Bruno Alves, aos 12 minutos, e Fernandinho, aos 48, deram mais três pontos ao Leão que, agora, está de volta ao G8 da Terceirona.



O jogo teve a cobertura lance a lance da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line. Foi uma noite bem legal para a torcida azulina, ao ver sua paixão com 13 pontos conquistados em oito partidas. A equipe azulina está na 5ª colocação, mas pode perder uma posição dependendo do resultado da partida entre Paysandu e Manaus, que ocorre amanhã, segunda-feira, 30, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu.



A próxima partida do Remo pela Série C acontecerá em 11 dias, isto é, na segunda-feira, 6 de junho, ocasião em que o Leão receberá o Campinense, às 20h, no Baenão.



O JOGO

Ao começar o confronto, o primeiro tempo, era o Remo quem mais buscava abrir o placar. Apesar dos vários desfalques no setor de criação – Albano, Jean Patrick e Erick Flores – o Leão era a equipe que mais produzia ofensivamente e, durante grande parte dos primeiros 45 minutos de jogo, rondou a área do Floresta do Ceará.



Por seu lado, o Floresta tentou esboçar um domínio no começo do jogo, aproveitando falhas na saída de bola da defesa remista, mas o Remo conseguiu acertar o passe no primeiro terço de campo e passou a controlar a situação como dono da casa.



Entretanto, o Leão estava com o setor de meio de campo prejudicado, mesmo assim, chegava mais ao gol pelas laterais. Em jogadas de infiltração, usando os pontas Netto e Pimpão, ou em cruzamentos dos jogadores mais abertos, Celsinho e Renan Castro, o Remo teve algumas boas chances de marcar. A mais clara foi aos 18 minutos, em boa cabeçada de Brenner.



Aliás, Brenner foi um dos destaques da primeira etapa. O jogador saía da área e tentava suprir a ausência de um “camisa 10” na equipe. Apesar disso, o aproveitamento do jogador diante das metas não foi satisfatório, o que fez com que o Leão não abrisse o placar.

ETAPA COMPLEMENTAR

Depois do intervalo, o Remo voltou menos agressivo e viu o Floresta crescer na partida. A equipe cearense tinha uma postura reativa, partindo em contra-ataques, mas tinha mais volume de jogo e parecia próxima de tirar o zero do placar.



Nesse momento, a estrela de Paulo Bonamigo e Bruno Alves brilharam. Em busca de dar mais força ao ataque remista, o treinador lançou mão do atacante aos 11 minutos, em um momento que o Remo tinha uma falta perigosa para cobrar na entrada da área. O jogador entrou em campo, pediu para executar a cobrança e acertou um belo chute no gol do goleiro Marcão. 1 a 0 Remo.



Assim, os azulinos se espertaram mais com o gol e partiram em busca do segundo na partida. Ronald imprimia muita velocidade pela esquerda, enquanto Bruno Alves e Fernandinho se infiltravam na área. Em uma dessas chances, o camisa 92 do Leão perdeu um gol na linha da pequena área do Floresta.



Entretanto, o atacante azulino teria melhor sorte em outro lance. Já nos acréscimos, aos 48 minutos, Fernandinho recebeu livre na entrada da área. Na primeira tentativa, o goleiro Marcão fez a defesa. No rebote, o jogador do Leão mandou pro fundo das redes e deu números finais ao jogo.



FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro da Série C

8ª Rodada

Local: Estádio Evandro Almeida, o Baenão – Belém (PA)

Data: 29.05.2022 – domingo

Horário: 19h

Remo

Vinícius; Celsinho (Ricardo Luz), Daniel Felipe Marlon e Renan Castro; Anderson Uchôa, Marciel (Paulinho Curuá), Fernandinho; Rodrigo Pimpão (Bruno Alves), Netto Norchang (Ronald) e Brenner (Vanílson)

Técnico: Paulo Bonamigo

Floresta

Marcos; Yago Rocha, Perema, Maílson e Fábio Alves (Wesley); Vini Locatelli (Thalison), Carlinhos e Raphael Luz; Alason (Carlos Renato), Luã Louzã e Flávio Torres (Klenisson)

Técnico: Ricardo Drubscky

Arbitragem:

José Mendonça da Silva Júnior (PR)

Auxiliares: Wagner Júnior Bonfim Ledo (PR) e Heitor Alex Eurich (PR)

Quarto árbitro: Gustavo Ramos Melo (PA)



Imagens: Samara Miranda/Agência Remo