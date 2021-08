Remo faz o dever de casa e abate o Vasco por 2 a 1 na Sexta-Feira 13

O Vasco da Gama, agora, sabe o que é a força de uma Sexta-Feira 13, ao viver uma noite de terror nas garras do Clube do Remo, jogando dentro do Estádio Evandro Almeida, o Baenão, na noite desta sexta-feira, 13, em partida válida pela 18ª Rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Leão Azul, glorioso, abateu a equipe carioca pelo placar de 2 a 1 no marcador do jornal A Província do Pará, da Super Rádio Marajoara com os “Titulares do Esporte”, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, patrocínio Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o Amigo do Povo.



Com ampla superioridade, o Leão ao aproveitar os diversos erros defensivos do adversário e por pouco não aplicou uma goleada em casa. Com o resultado, o Leão subiu uma posição na tabela, estacionando na 12ª posição, com 23 pontos.

Na próxima partida pela Segundona, o Remo enfrenta o Confiança-SE, fora de casa, pela 19ª e última rodada do primeiro turno. A partida será na próxima terça-feira (17), a partir das 19h, com transmissão pela 1.1130 AM. Já o Vasco recebe o Londrina, na quarta-feira (18), a partir das 21h30, em casa.

Observou-se que o primeiro tempo foi bastante movimentado. As duas equipes, conhecidas por fazer poucos gols na competição, partiram pra cima e protagonizaram um espetáculo de futebol técnico em Belém.



O Vasco começou melhor, é bem verdade. Nos 15 primeiros minutos, Sarrafiore e Léo Jabá rondavam a área de Vinícius, mas sem legar perigo real. Enquanto isso, o Remo seguia marcando, apenas a espera de um erro adversário.

IMPIEDOSO

Na espreita os azulinos aproveitaram a oportunidade quando ela apareceu. Matheus Oliveira deu um bom passe para Erick Flores. O meia, em posição irregular, cruzou para a área e encontrou Renan Gorne. O centroavante cabeceou livre, sem marcação, para abrir o placar.

Com o gol, o Vasco desmoronou. É verdade que o Remo não ficava tanto com a bola, mas teve as melhores chances de gol depois disso e ampliou o placar. Em escanteio cobrado na área, Romércio subiu mais do que todo mundo e cabeceou: 2 a 0.



O placar só não ficou mais elástico por “culpa” do goleiro do Vasco, Vanderlei. A zaga cruzmaltina tinha erros bobos de posicionamento, o que fez com que o Remo tivesse chances de tornar o placar em goleada. O arqueiro vascaíno fez verdadeiros milagres em pelo menos duas oportunidades.

No final do jogo, quando menos se esperava do Vasco, mais ele entregou. Em jogada com Léo Jabá pela direita, Sarrafiore recebeu passe dentro da área e bateu cruzado: 2 a 1. O gol, inclusive, trouxe ao time da Colina mais confiança antes do intervalo.

SEGUNDO TEMPO

bem parecida com a primeira, começou a fase complementar do jogo: o Vasco, mais com a bola, mas errando demais no momento defensivo, o que proporcionava ao Remo as melhores chances de gol. Até os 25 minutos, o Leão perdeu pelo menos três lances claros de gol. O placar só não foi ampliado porque os atacantes azulinos estavam mal na pontaria.

Contudo, a “Sexta-feira 13” vascaína se tornou um filme de terror ainda pior. Renan Gorne foi lançado na entrada da área. A bola veio alta e enganou o goleiro Vanderlei, que havia saído do gol. Para evitar com que o passe chegasse no centroavante do Remo, o goleiro do Vasco meteu a mão na bola fora da área. Resultado: cartão vermelho. O herói do primeiro tempo cruzmaltino se tornaria um grande problema para o resto da partida.



Com a expulsão de Vanderlei, o técnico do Remo, Felipe Conceição, entendeu que precisava ter inteligência para garantir o resultado. O treinador, ao invés de orientar a equipe para buscar o terceiro gol e matar a partida, resolveu segurar o jogo. Aos 30, ele sacou o meia Arthur e colocou no jogo o volante Pingo, recuperado de lesão. O Leão desceu o bloco de marcação e conseguiu manter o placar, sem levar sustos. O Vasco ainda rondou a área remista algumas vezes, mas sem forças para conseguir um resultado melhor. Ainda teve um lance de perigo para a equipe carioca, no último lance do jogo, mas o juiz marcou falta de ataque na jogada. Final: 2 a 1 Remo, mas com a sensação de que poderia ter sido bem mais.

FICHA TÉCNICA

Remo x Vasco

18ª rodada da Série B

Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem, Igor Fernandes; Arthur (Marlon), Anderson Uchôa, Matheus Oliveira (Lucas Tocantins), Victor Andrade, Erick Flores (Pingo); Renan Gorne (Jefferson).

Técnico: Felipe Conceição

Vasco: Vanderlei, Zeca, Ernando, Miranda, MT; Rômulo, Andrey (Caio Lopes), Juninho (Figueiredo); Sarrafiore (Halls), Léo Jabá e Germán Cano (Gabriel Pec).

Técnico: Lisca

Local: Estádio Baenão – Belém (PA)

Hora: 21h30

ARBITRAGEM

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)

Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

Quarto Árbitro: Ignácio Jose de Almeida Pedro (PA)

Foto: Samara Miranda/Agência Remo