Remo faz o jogo da vida contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto

O Clube do Remo fará jogo de vida ou morte contra o Botafogo, de São Paulo, no próximo sábado, 13, pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Se vencer, segue no jogo. Se perder, volta para casa esperando dias melhores.

O jogador Paulinho Curuá concedeu entrevista à imprensa ontem, oportunidade em que falou das dificuldades que o grupo terá diante do Botafogo, que já está classificado e deseja pontuar melhor na competição. Garantiu que todos estão trabalhando muito, estão muito focados, atentos às instruções do técnico Gerson Gusmão, em treinamento desde a segunda-feira passada.

A partida não será inédita, já que as duas equipes já decidiram vaga em final de Brasileiro, no ano de 2015. Depois de os dois clubes terem conquistado o acesso para a Série C naquele ano, Remo e Bota decidiram uma vaga na final do Brasileirão da Série D. O Leão Azul eliminou o Operário-PR e o Botafogo, o São Caetano-SP, e fizeram duas partidas. A primeira terminou com a vitória do clube paulista por 1 a 0, em Ribeirão Preto (SP).

Já no jogo de volta, em Belém, o Leão encarou o Botafogo no Mangueirão precisando vencer por um gol de diferença para forçar as disputas de pênaltis, mas o Leão esbarrou no goleiro Neneca, que salvou a equipe tricolor e manteve o 0 a 0 no placar, levando a vaga para a final e fazendo a festa em Belém.

A partida desse sábado, 13, será às 17h, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, contra o Botafogo, com a transmissão lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo