Remo faz treinamento no Baenão e embarca para Maceió em busca de vencer o CSA

O jogo entre Clube do Remo e Londrina já é coisa do passado na Toca do Leão. Na manhã desta quarta-feira, 03, o elenco se reapresentou ao técnico Felipe Conceição, para iniciar os preparativos com vista ao confronto contra o CSA, na próxima sexta-feira, em Maceió.



Nesta manhã, segundo a assessoria do Remo, os jogadores que atuaram 90 minutos fizeram exercícios regenerativos. Restante da equipe treinou com bola. Inclusive, os jogadores Kevem e Pingo treinaram com bola. Já Vinícius, Erick Flores e Rafinha se encontram em transição final.

A reapresentação aconteceu no CT do Clube do Remo, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, no bairro de São Brás, em Belém.



Agora às 17h, a delegação remista embarca de ônibus com destino a Maceió, capital de Alagoas, onde vai encarar o CSA na sexta-feira, 05, a partir das 17h, em partida válida pela 34ª Rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Remo está a três pontos da Zona de Rebaixamento para a Série C do Brasileiro e precisa urgentemente vencer para escapar da queda, oportunidade perdida na partida em casa realizada ontem. O jogo de sexta-feira terá a cobertura lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ ON-LINE, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



Ainda de acordo com a assessoria do Clube do Remo, amanhã, a equipe faz um treinamento no Retrô e continua viagem até Maceió, onde deve chegar pela manhã para o embate da tarde.

O jogador Lucas Tocantins concedeu breve entrevista coletiva, oportunidade em que elogiou a torcida azulina que se fez presente em peso ontem no Baenão, disse que todos fizeram sua parte e que, infelizmente, o Remo não logrou a sonhada vitória, mas que ainda há jogos pela frente e, assim, com certeza, o resultado esperado virá. Lembrou da difícil partida contra o Cruzeiro, em que o Leão venceu pelo placar de 3 a 1.



Tocantins disse que se sente melhor jogando pela esquerda, mas que topa também pela direita e que a equipe está focada e entusiasmada no sentido de vencer os obstáculos e permanecer na Segundona do Brasileiro.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo