Remo faz um passeio e mata o Caeté por 4 a 0 garantindo vaga na semifinal do Parazão

Uma goleada! Foi o que se viu na noite desta terça-feira, 22, no jogo de volta das quartas de final entre Clube do Remo e Caeté, com o placar de 4 a 0 que garantiu ao Leão a vaga na semifinal do Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2022. O jogo teve a transmissão lance a lance da equipe "Titulares do Esporte" da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line.



O jogo se realizou no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, colocando ponto final a um jejum vitórias após cinco empates do Remo no campeonato estadual. Diante do resultado, o Leão fica na espera do vencedor entre Tuna e Bragantino para começar a sequência final da competição. O jogo acontece amanhã, quarta-feira, 23, às 15h, no Estádio Francisco Vasques, no Souza.



No primeiro tempo, ocorreram logo três gols marcados pela equipe sob a batuta de Paulo Bonamigo, que dominou o campo adversário e logo encontrou uma brecha na defesa do Caeté, por onde saíram as jogadas de gol. De seu lado, o Caeté tentava se encontrar, mas teve apenas uma boa oportunidade, aos 12 minutos, com Junior Araújo. O goleiro Vinícius defendeu e na sobra conseguiu nova defesa.

Pela narração da Super Marajoara, o gol que abriu o placar nasceu a partir da cobrança de escanteio pela direita. Na sobra de bola, Brenner recebeu na grande área e colocou os azulinos na frente. Com o domínio da situação, o Remo se lançou ao ataque impiedoso e ampliou aos 24, com Erick Flores completando cruzamento pela direita, marcando de cabeça. O bom momento fez o time manter a pressão, que logo surtiu novo efeito, aos 35 minutos. Bruno Alves recebeu bola na entrada da área, driblou dois marcadores e chutou rasteiro, no canto do goleiro André, 3 a 0.



SEGUNDO TEMPO

Após o intervalo, o técnico Josué Teixeira fez três substituições no Caeté, deixando o time mais ofensivo, ao antecipar a marcação sobre o adversário. Ainda assim, o Remo conseguia articular as jogadas e até os 10 minutos já tinha conseguido uma boa oportunidade de gol com Brenner, anulada pela arbitragem. Na sequência, novamente Brenner recebeu na pequena área, mas a finalização atingiu a rede pelo lado de fora.



O Caeté respondeu com Anderson Tanque, que entrou no lugar de Genílson. Dois minutos depois, aos 12, Bruno Alves arrancou pela intermediária e arriscou o chute rasteiro, de longe, para ampliar o placar em 4 a 0, tornando-se o artilheiro do Parazão, com seis gols. Bonamigo fez mais três alterações, colocando em campo Raul, Marciel e Tiago Mafra. Com o placar estabilizado o Remo diminuiu a velocidade, mas ainda fez o quinto, com Tiago Mafra, anulado pela arbitragem. Aos 49, a partida terminou em 4 a 0 para o Clube do Remo.



Ficha técnica

Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2022

Local: Estádio Evandro Almeida, o Baenão

Hora: 20h

Remo

Vinícius; Ricardo Luz, Everton Sena, Marlon, Leonan (Paulo Henrique); Anderson Uchôa, Pingo (Paulinho Curuá), Marco Antônio (Raul); Bruno Alves, Erick Flores (Marciel) e Brenner (Tiago Mafra)

Técnico: Paulo Bonamigo

Caeté

André; Murillo (Diego), Leonardo, Carciano, Kadu (PC Timborana); Tácio (Geovane); Genílson (Anderson Tanque), Tácio, Keoma (Rafinha), Junior Araújo; Joel e Yuri

Técnico: Josué Teixeira

Arbitragem

Gustavo Ramos Melo

Assistentes: Jhonathan Leone Lopes e Acácio Menezes Leão

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo