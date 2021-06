Remo ganha ponto com a partida adiada e recebe o Guarani

O Clube do Remo, que recebe amanhã o Guarani no Estádio Evandro Almeida (Baenão), partir das 21h30, em partida válida pela 6ª Rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, deverá fazer o jogo da 5ª Rodada, contra o Avaí, de Santa Catarina, no dia 26 de julho deste ano. É que, no último sábado, Avaí e Remo tinham um compromisso na Ressacada, mas devido a forte chuva que castigou o gramado do estádio, o confronto foi adiado pela equipe de arbitragem.



A partida deve acontecer nesse dia devido, nessa fase, o calendário da Série B ganhar uma folga por conta da Copa do Brasil.

Como as duas equipes estão eliminadas do torneio, elas teriam um espaço no calendário e assim podem realizar o jogo.



A diretoria do Remo anda não se pronunciou acerca dessa possibilidade, pois está envolvida, desde o início desta segunda-feira, nos preparos para o enfrentamento contra o Guarani, que é uma equipe forte, que já ostenta um título nacional do Brasileirão. A delegação do Remo chegou de Florianópolis na madrugada desta segunda-feira.

UM PONTO

Apesar de o jogo ter sido adiado no sábado, na tabela do site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), aparece a partida como empate em 0 a 0 e com Avaí e Remo recebendo um ponto cada. Na área referente ao jogo consta a súmula, documento feito pelo árbitro, porém nela não consta nada sobre o adiamento da partida.

Com esse ‘ponto’, o Remo agora soma seis na classificação e aparece na primeira parte da tabela, na 10ª posição, para enfrentar amanhã o Guarani-SP

Foto: Reprodução