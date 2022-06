Remo goleia o Campinense por 4 a 0 debaixo de chuva no Baenão e se firma no G8

Debaixo de forte chuva que ainda cai sobre a capital paraense, o Clube do Remo venceu o Campinense, de São Paulo, na noite desta segunda-feira, 06, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo começou pontualmente às 19h no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, com a cobertura da da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.

O Remo ganhou com gols de Brenner, Erick Flores, Daniel Felipe e Vanílson. Com o resultado, Leão do Baenão subiu para a quinta colocação e se firmou no G8 do Brasileiro. Agora, o Remo volta a campo na próxima segunda-feira, 13, dia de Santo Antônio, às 20h, no Estádio Raulino de Oliveira, contra o Volta Redonda, pela 10 rodada da Terceirona. Em caso de vitória e uma combinação de resultados, o Leão pode saltar para a vice-liderança do Grupo 8.

PRIMEIRO TEMPO

Melhor a partida. Assim o Leão entrou no gramado, exercendo pressão sobre o adversário. Com o passar do tempo, o dono da casa passou a errar passes na saída de bola, o que proporcionou mais chances de gols ao Campinense. No entanto, foi o Leão que conseguiu marcar, no entanto foi invalidado: Anderson Uchôa aproveitou um rebote do goleiro Mauro Iguatu e mandou para o gol, mas a arbitragem pegou o impedimento.

Aos 32 minutos, o gol foi bonito. Bruno Alves roubou a bola de Filipe Ramon e avançou para dentro da área. No terço final de campo, o atacante cruzou rasteiro para Brenner, que só precisou empurrar para dentro do gol.

Depois de quatro minutos, o Remo ampliou e com um golaço de Erick Flores, que retornou ao time, após alguns dias preso – por uma dívida de pensão alimentícia. Erick roubou a bola de Pedro Victor, driblou o zagueiro Márcio e mandou de cobertura, por cima de Mauro Iguatu. O meia azulino comemorou bastante emocionado. Dois a zero no placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ.

SEGUNDO TEMPO

Após o intervlo, o Remo transformou a vitória em goleada. Bruno Alves cobrou escanteio na área. Daniel Felipe mandou para o gol como manda o figurino: cabeçada para baixo. A bola quica ne frente de Mauro Iguatu e entra para fazer o terceiro do Leão.

Logo aos 25 minutos, após o técnico Paulo Bonamigo promover algumas mudanças, foi a vez de Vanílson marcar o quarto. O goleiro Mauro Iguatu se enrolou com Pedro Victor na defesa e a bola sobrou para o centroavante azulino, livre, que também só teve o trabalho de empurrar para o gol. Placar final: quatro a zero para o Remo.



FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro da Série C

9ª Rodada

Remo x Campinense-PB

Data: segunda-feira, 6 de junho

Hora: 20h

Local: Estádio Evandro Almeida, o Baenão, Belém-PA

Remo

Vinícius; Ricardo Luz (Celsinho), Daniel Felipe, Marlon e Renan Castro; Anderson Uchôa (Curuá) e Marciel (Jean Patrick); Bruno Alves, Erick Flores e Fernandinho; Brenner (Vanílson)

Técnico: Paulo Bonamigo

Campinense

Mauro Iguatu; Felipinho (João Paulo), Márcio (Cleiton), Pedro Victor e Filipe Ramon; Magno, Jeferson Lima e Dione (Serginho); Emerson (Douglas Lima), Hugo Freitas e Olávio (Luiz Fernando)

Técnico: Ranielle Ribeiro

Arbitragem

Arthur Gomes Rabelo (ES)

Auxiliares: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vânderson Antônio Zanotti (ES)

Quarto árbitro: Andrey da Silva e Silva (PA)

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo