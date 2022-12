Remo goleia Paysandu na Curuzu e fica perto do bicampeonato de futebol feminino

O Clube do Remo deu um grande passo rumo ao bicampeonato paraense de futebol feminino. Nesta segunda-feira, 12, o Leão venceu o Paysandu, no jogo de ida realizado na Curuzu, pelo placar de 5 a 1 de A PROVÍNCIA DO PARÁ. Na partida de volta, marcada para o dia 20, no Baenão, o time azulino precisa do empate para coroar a boa campanha na presente temporada. Até mesmo uma derrota, por três gols de diferença, não impede a conquista azulina.

O Paysandu começou afoito e, em menos de 60 segundos, Silmara, livre, chutou por cima. A pressão bicolor foi abafada aos 2’43’’ com o gol da artilheira remista Musa.

Lançamento do meio-campo, Musa avançou e tocou na saída da goleira Fabiane.

Aos 13 minutos, o Clube do Remo chegou aos 2 a 0 com o gol contra de Janaína, no chute de Anne.

As leoas famintas por gol aumentaram o placar aos 19’29’’ com Lora Soure. Ela aproveitou o rebote da zaga e mandou ver.

No segundo tempo, mudanças na equipe, mas o Remo manteve o jogo pegado e dominante. Aos 17’, Angela, em passe de Karol, ampliou para 4 a 0.

O Paysandu diminuiu com Dan em cobrança de falta aos 23’. A bola desviou na barreira.

As azulinas liquidaram a fatura aos 31 com o gol de Naty, em tabela com Talita.

Talita, Rachel, Valeria, do Remo, receberam cartão amarelo.

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo