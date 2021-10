Remo ignora o Galvez e o esmaga com 9 gols a 0 no Baenão

O Clube do Remo estreou na Copa Verde com uma goleada de 9 a 1 na noite desta terça-feira, 19, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém, pelas oitavas de final da Copa Verde e em meio à disputa da Série B do Brasileiro. A primeira vítima do Leão Azul foi o Galvez, do Acre, que foi esmagado sem dó nem piedade. Égua! O jogo foi transmitido com narração e comentários dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato em Belém.



Com muitas mudanças e as estreias do atacante Neto Pessôa e do zagueiro Edu no time titular, o Remo veio no 4-3-3. A diferença é Lucas Siqueira, que esteve bem avançado pela esquerda, quase como um segundo atacante. Já o Galvez se armou em um 5-3-2, numa formação bastante reativa. Mas que nada adiantou.



Com este resultado, o Clube do Remo garantiu sua vaga nas Quartas de Final da Copa Verde, tudo graças aos pés impiedosos e jogadas de mestre de Wallace (três vezes), Neto Pessôa (fez mais três), Neto Moura, Edu e Rafinha marcaram na goleada.



Agora, o Leão vai encarar quem passar de Manaus e Porto Velho, na Copa Verde, mas, já no próximo sábado, 24, volta a jogar pela Série B, encarando uma Pedreira malvada, a Ponte Preta. O jogo vai acontecer pela 31ª rodada, no Baenão, em Belém, a partir das 16h, com lance a lance ao vivo pela Super Marajoara e cobertura de A PROVÍNCIA DO PARÁ ON-LINE.



Com a goleada desta noite, os ânimos se acalmam no Baenão e o Remo deve se preparar para entrar com mais garra e fortalecido com o calor da torcida para o embate contra a Ponte Preta. Na rodada anterior, a 30ª do Campeonato Brasileiro da Série B, o Leão Azul da Antônio Baena estacionou na 12ª posição, com 38 pontos e agora vai pra cima do adversário com as garras afiadas.



A torcida azulina vibrou com o resultado desta noite e já sonha com a possibilidade de o Remo vir a conquistar pela primeira vez o título da Copa Verde.

FICHA TÉCNICA

Copa Verde – Oitavas de Final

Local: Estádio Evandro Almeida (Baenão), Belém-PA

Hora: 20h30

Remo

Thiago Coelho, Warley, Rafael Jansen, Edu, Ronald, Neto Moura, Lucas Siqueira, Marcos Júnior, Rafinha, Jefferson e Neto Pessoa

Técnico

Felipe Conceição

Galvez

Edviandro, Matheus, Daniel, Bruno Costa, Wanderson, Marcílio, Alysson, Malta, João Victor, Eriano e Gui

Técnico

Jader de Andrade

Arbitragem:

Rafael Martins Diniz (DF)

Kleber Alves Ribeiro (DF)

Lucas Torquato Guerra (DF)

Ignacio Jose de Almeida Pedro (PA)

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo