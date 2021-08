Remo janta o CSA e soma 19 pontos no Brasileiro da Série B

Buscando se distanciar da zona de rebaixamento e se aproximar da primeira parte da tabela de classificação, o Clube Remo derrotou o CSA, por 1 a 0, na noite deste domingo, 01, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Remo ultrapassou o próprio CSA e ficou na 12ª colocação, com 19 pontos, um a mais do que o time alagoano. Na degola, o Londrina tem 13. No G-4, o Avaí soma 26. A partida, que começou depois das18h, teve transmissão com os “Titulares do Esporte” da Super Marajoara AM-1.130 com a Rede Marajoara de Comunicação e Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos.



O Remo chegou para o jogo em um momento turbulento. Vindo de derrota, o Leão perdeu um de seus principais destaques, o meia Felipe Gedoz, que pediu dispensa para resolver problemas particulares, além do meia-atacante Dioguinho, flagrado em aglomeração no final de semana. Ele foi afastado do elenco.



Por sua vez, o CSA também buscava a reabilitação, mas entrou desligado e viu o Remo abrir o placar logo aos oito minutos. Erick Flores pegou a sobra, tirou da marcação e deu para Renan Gorne, livre dentro da área. O atacante só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Apesar de abrir o placar, o Remo não teve um grande domínio. O duelo foi muito equilibrado, com poucas oportunidades de ambos os lados. O time paraense assustou, mas o CSA também buscou o gol, só que não teve a mesma sorte. Na melhor chance, Gabriel arriscou de longe e mandou caprichosamente rente ao travessão.



O CSA voltou com mais vontade para o segundo tempo e ficou muito perto de marcar em uma tentativa de Renato Cajá, que passou próximo do gol. Mas não demorou para o Remo equilibrar a partida e criar boa oportunidade de gol. Aos 33 minutos, após cobrança de escanteio, Rafael Jansen apareceu bem dentro da área e mandou, de cabeça, no travessão.

O CSA se atirou ao ataque no fim, mas não conseguiu impedir o revés neste domingo. O time alagoano parou em um milagre do goleiro Vinícius. De mão trocada, o arqueiro assegurou os três pontos do Remo ao fazer uma defesa de mão trocada na cabeça de Dudu Beberibe.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Remo enfrenta o Operário na sexta-feira, às 16h, novamente no Baenão, em Belém. No sábado, às 19h, o CSA recebe o Avaí, no Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

Remo

Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem (Rafael Jansen) e Igor Fernandes; Anderson Uchoa (Pingo), Arthur, Matheus Oliveira (Wellington Silva) e Erick Flores (Marcos Júnior);

Victor Andrade (Lucas Tocantins) e Renan Gorne

Técnico:Felipe Conceição

CSA

Thiago Rodrigues; Yuri, Lucão, Fabrício e Ernandes;

Geovane, Silas (Bruno Mota), Renato Cajá (Dudu Beberibe/Yago) e Gabriel; Marco Túlio (Iury) e Aylon (Reinaldo).

Técnico:Ney Franco

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo