Remo joga morno e empata com Vitória- BA em 0 a 0 no Baenão

Foi um fiasco e o Remo, novamente, não cumpriu direito seu papel. Jogando contra o Vitória, da Bahia, no caldeirão do Baenão, em partida válida pela quarta rodada do Brasileiro da Série B, o Leão atacou, mas não conseguiu fazer qualquer finalização e o resultado foi um empate de 0 a 0, somando mais um pontinho apenas. Agora, no placar geral, o Clube do Remo conta com cinco pontos e se prepara para o próximo compromisso o final de semana.



A verdade é que nenhuma das duas equipes jogou bem, sem contar que os jogadores do Vitória, a maioria jovens oriundos das divisões de base, estavam sem condições devido à alta temperatura, de 34ºC no Baenão, na tarde desta quarta-feira, 16. Foi um jogo sem graça, sem rugidos. O técnico Paulo Bonamigo fez alterações na equipe, durante a partida, mas as mexidas não surtiram o efeito desejado. De qualquer forma, o Remo ainda está invicto jogando em casa pelo Brasileiro da Série B.

O Resultado, no entanto, não agradou nenhum lado.

O JOGO

O Remo perdeu a chance de encostar no G4 e ficou na oitava colocação com cinco pontos, a dois da zona de acesso. Já o Vitória não passa do 14º lugar com três pontos, a dois da zona do descenso. Os baianos seguem sem vencer.

Remo e Vitória fizeram um primeiro tempo se graça e com poucas chances. Os clubes apostaram em chutes de longa distância, mas sem sucesso. Samuel pegou bola rebatida aos 18 minutos e chutou, mas Vinícius pegou no cantinho.

O Remo tentou com Jefferson duas vezes. Aos 29 minutos, a bola passou perto. Na finalização aos 47 minutos, após receber de Rafinha, Lucas Arcanjo defendeu e manteve o placar sem gols.

SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo, o Vitória usou a mesma tática. Aos 6 minutos, Guilherme Santos recebeu de Pablo e bateu, mas Vinícius defendeu. Aos 22 minutos, o Remo conseguiu uma boa chance. Jefferson roubou a bola, tirou a defesa, mas na hora de ganhar 10, bateu em cima do goleiro Lucas Arcanjo.

No embalo, o Remo acertou o pé da trave do Vitória, aos 30 minutos, em chute de Lucas Siqueira. Aos 45 minutos, Guilherme Santos recebeu de Dinei e bateu no cantinho, mas Vinícius evitou o gol rubro-negro.

PRÓXIMOS JOGOS

Na quinta rodada, no sábado, às 16h30, o Remo visitará o Avaí na Ressacada, em Florianópolis. No mesmo dia, mas às 19 horas, o Vitória receberá o Brusque no Barradão, em Salvador.

Como o Leão vai jogar fora de casa, agora, Paulo Bonamigo se prepara para cobrar mais, mudar a tática e mexer na equipe que vai a Floripa, na tentativa de pontuar fora de casa e na tese de sempre fazer o dever de casa de nunca perder em Belém. No Baenão e entre os torcedores, a opinião geral é que o clube vá subindo e se mantenha na Série B.

FICHA TÉCNICA

REMO-PA x VITÓRIA-BH

Campeonato Brasileiro da Série B

4ª Rodada

Placar: 0 a 0

Local: Estádio Evandro Almeida (Baenão), Belém-Pa

Remo

Jogadores: Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Rafael Jansen (Kevem) e Igor Fernandes; Anderson Uchoa (Vinícius Kiss), Lucas Siqueira e Rafinha (Felipe Gedoz); Jefferson, Renan Gorne (Edson Cariús) e Dioguinho (Gabriel Lima).

Técnico:Paulo Bonamigo

Esporte Clube Vitória

Jogadores: Lucas Arcanjo; Gabriel Inocêncio (Cedric), Marcelo Alves, Wallace Reis e Roberto (Pedrinho); Mateus Moraes (Eduardo), Gabriel Bispo, Pablo Siles e Soares; David (Guilherme Santos) e Samuel (Dinei).

Técnico: Ramon Menezes

Árbitro:

Felipe da Silva Gonçalves (RJ)

Assistentes:

Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ), Thiago Gomes Magalhães (RJ)

FOTOS: Samara Miranda