Remo joga superior e vence o Cruzeiro de virada por 2 a 1 em noite histórica no Baenão

O Clube do Remo se superou em relação ao jogo da semana passada em Manaus, contra o Manaus, em jogo válido pelo Brasileiro da Série C, ao vencer, na noite desta terça-feira, 19, o Cruzeiro, de Minas Gerais, de virada, pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 2 a 1, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém, diante da imensa torcida azulina que estava em peso para dar apoio ao Leão que, com o resultado, avança às oitavas de final da Copa do Brasil e embolsa o prêmio de R$ 3 milhões. E tem mais: no jogo de volta, no Mineirão, em Belo Horizonte, os azulinos precisam apenas de um empate. Em caso de vitória por um gol de vantagem da Raposa, a partida vai para os pênaltis. Para que o Leão seja eliminado, precisa perder por dois ou mais de diferença. A partida desta noite, lógico, teve a transmissão lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



Os gols da partida foram marcados por Willian Oliveira (contra) e Daniel Felipe para o Leão. Rodolfo marcou o da Raposa.

E assim, o Clube do Remo segue sendo uma pedra no sapato na história do Cruzeiro. O time celeste, que jamais venceu o adversário fora de casa, voltou a tropeçar. São 42 anos sem ganhar do Remo. A última vitória da Raposa foi no Mineirão, em 1979. A partida foi de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A dupla já se enfrentou em seis oportunidades, com quatro triunfos para o time paraense e dois empates.



Agora, se quiser e se puder, o Cruzeiro precisará vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final no jogo de volta, marcado para o dia 11 de maio (quarta-feira), às 19h30, no Mineirão. O Remo jogará pelo empate para seguir vivo no torneio.



PRIMEIRO TEMPO

Se alguém pensou que o Cruzeiro teria vida fácil contra o Remo se enganou redondamente. O time de Bonamigo teve um começo de jogo muito intenso e poderia ter saído na frente caso caprichasse um pouco mais. Ricardo Luz partiu em velocidade e chutou, quase encobrindo o goleiro Rafael Cabral. Paulinho Curuá também tentou, mas acertou em cima de Zé Ivaldo.



Todavia, o Leão pressionou demais e começou a perder o fôlego aos 22 minutos, quando o Cruzeiro chegou com perigo. Jajá arriscou de longe e mandou para fora, após desvio em Anderson Uchoa. O lance animou a Raposa que foi para a trocação com o Remo. Mas ambos os times sofreram para acertar o alvo.



Já nos minutos finais, o Remo voltou a ser superior e assustou os torcedores do Cruzeiro. A melhor oportunidade foi com Brenner. Ele subiu no ‘segundo andar’ e cabeceou. A bola passou com muito perigo.



SEGUNDO TEMPO

Depois do intervalo, a coisa esquentou mais ainda. Logo de cara, Jajá recebeu pela direita, invadiu a área e acabou derrubado por Daniel Felipe. Pênalti marcado. João Paulo foi para a cobrança, mas viu o goleiro Vinícius crescer e fazer a defesa. O arqueiro ainda fez um milagre, na sequência, em tentativa de Daniel Júnior.



GOL

De tanto insistir, o Cruzeiro abriu o placar. Aos 20 minutos, Daniel recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Rodolfo. O atacante deslizou para empurrar para o gol. A festa da equipe mineira não durou por muito tempo. Aos 25, Marlon cobrou falta, a bola desviou em Willian Oliveira e acabou no gol defendido por Rafael Cabral.

Este foi um baque forte na Raposa, que se viu desnorteada. Bom para o Remo, que aproveitou o momento para confirmar a vitória. Aos 32 minutos, Marlon cobrou falta, Uchoa desviou e Daniel Felipe, de cabeça, fez 2 a 1. Depois foi só segurar para sair em vantagem.

Ficha Técnica

Copa do Brasil

3ª Fase

Local: Estádio Evandro Almeida – Baenão, Belém-Pa

Data: 19/04/22

Hora: 21h30

Remo

Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon e Leonan (Renan Castro); Anderson Uchoa, Paulinho Caruá (Marciel) e Erick Flores (Felipe Gedoz); Brenner (Vanílson), Bruno Alves e Fernandinho (Ronald)

Técnico: Paulo Bonamigo

Cruzeiro

Rafael Cabral; Rômulo, Oliveira, Zé Ivaldo e Rafael Santos (Bidu); Willian Oliveira (Adriano), Miticov (Pedro Castro) e João Paulo; Waguininho (Daniel Júnior), Rodolfo e Jajá (Marcelinho)

Técnico: Paulo Pezzolano

Arbitragem:

Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes:

Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)