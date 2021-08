Remo jogará desfalcado de Tocantins diante do Botafogo

O Clube do Remo vai enfrentar o Botafogo, do Rio de Janeiro, no próximo sábado, 4, desfalcado do atacante Lucas Tocantins, que passou por uma cirurgia na face, na manhã deste domingo, 29, em Belém. O atleta sofreu fratura no momento em que marcou o gol de empate do Leão contra o Brasil de Pelotas, na última sexta-feira, 27, em Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Lucas Tocantins desfalcará o Leão Azul na Série B do Brasileiro por pelo menos duas semanas, período de recuperação do procedimento cirúrgico.

A jogada se deu aos 38 minutos do primeiro tempo da partida no Rio Grande do Sul. No momento do cabeceio da bola, Tocantins também acertou a cabeça do lateral-esquerdo adversário João Siqueira. Ele deixou o gramado com o rosto bastante inchado e com um corte no local. O atacante foi imediatamente substituído por Rafinha e recebeu os primeiros atendimentos em um hospital local.

Atualmente, o Clube do Remo tem convivido com muitos desfalques na Segundona. Contra o Brasil de Pelotas, seis não atuaram devido a lesões, como os zagueiros Fredson (pubalgia) e Romércio (coxa), os laterais Wellington Silva (coxa) e Thiago Ennes (tornozelo), e os meias-atacantes Matheus Oliveira (joelho) e Erick Flores (coxa).

Diante do Botafogo, no sábado, no Baenão, o técnico Felipe Conceição ainda não conta, além de Lucas Tocantins, com o zagueiro Kevem, que está suspenso, mesmo assim, o clima é de otimismo na Toca do Leão em razão do resultado obtido no Sul do Brasil, anteontem. O elenco deve se apresentar nessa segunda-feira, 30, para o técnico Felipe Conceição.

Foto: Agência Remo