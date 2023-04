Remo lava a alma

Depois de perder dois clássicos para seu maior adversário, o Paysandu, o Remo deu a volta por cima ao derrotar o Corinthians por 2 a 0 dentro do Mangueirão, ganhando vantagem para o jogo de volta em São Paulo, onde pode perder por até um gol de diferença. Não obstante o triunfo, o Leão Azul garantiu uma boa posição do futebol paraense na Copa do Brasil, competição em que, também no jogo de ida, Papão e Águia de Marabá se saíram runins. O primeiro perdeu para o Fluminense, por 3 a 0 e o segundo, por 6 a 1, para o Fortaleza. Ambas as equipes terão de ser heróicas para seguirem a competição.