Remo leva a melhor e derrota o Paysandu no jogo de ida da final do Parazão 2022

Um jogo equilibrado se percebeu na noite deste domingo, 02, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém, mas no qual o Clube do Remo, comandado por Paulo Bonamigo, soube aproveitar as oportunidades e venceu pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 3 a 0. Trata-se da partida de ida da final do Campeonato Paraense de Futebol Profissional 2022 – Parazão, atrasado em relação aos demais estados por questões estruturais envolvendo o inverno amazônico.



Agora, o Leão Azul jogará com a vantagem na partida de volta, na próxima quarta-feira, 06, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a popular Curuzu. O clássico Rei da Amazônia teve clima de decisão final, com casa cheia. Houve muita velocidade nos primeiros minutos e boas jogadas de ataque, com domínio da equipe bicolor até os 10 minutos iniciais. O Paysandu começou melhor posicionado e antes dos cinco minutos já havia assustado o goleiro Vinícius. Apesar de ter mais posse de bola, os visitantes acabaram levando o primeiro gol num lance do ataque remista, quando, aos 10 minutos, Bruno Alves arrancou pela direita e cruzou na pequena área. Marco Antônio escorou de cabeça e Brenner completou para o gol, deixando o Remo na vantagem. Assim, o Remo abriu mais as jogadas, aproveitando os espaços na defesa bicolor, sobretudo nas laterais. A resposta veio aos 20, num chute a longa distância de Marlon, bem defendido por Vinícius.



A partir dos 20 o equilíbrio foi quebrado quando o Leão Azul perdeu uma chance de gol incrível, após Marco Antônio perder, sozinho, a chance de ampliar, isolando o cruzamento de Bruno Alves por cima do gol. O Papão ainda perdeu o meia Ricardinho por dores musculares, antecipando a entrada de Robinho no time.Na volta da segunda etapa, os dois times voltaram sem mudanças, embora do lado azulino Anderson Uchôa tenha tomado o terceiro amarelo e está fora da final da próxima quarta. Os minutos iniciais foram mais truncados, com poucas jogadas de perigo. O Paysandu esteve levemente mais a vontade, com um escanteio e uma chance de gol até os 10 minutos. Um vacilo da defesa azulina deu uma ótima oportunidade ao Paysandu, que interceptou passe errado para chegar na frente da área com Serginho, que chutou longe da trave. O Paysandu então fez duas mudanças, entraram Igor Carvalho e Toscano, nos lugares de Polegar e Henan. A arbitragem Fifa não comprometeu a partida, mesmo com vários cartões amarelos para ambos. A primeira boa oportunidade do Remo resultou no segundo gol. Aos 16, cruzamento pela esquerda foi desviado por João Paulo e Brenner, que estava no lance, saiu para comemorar a vantagem de 2 a 0. A arbitragem confirmou o gol para o atacante remista, que chegou ao sexto na temporada e segundo no confronto inicial da final do Parazão 2022.



SINALIZADORES

Por alguns instantes o jogo foi paralizado em função do uso de sinalizadores o Baenão. No retorno, o Paysandu sentiu o desespero e lançou o time ao ataque, mas continuava com dificuldade para finalizar. Já o Remo pareceu sentir a vantagem e fechou a defesa, aproveitando as oportunidades de contra-ataque, que levaram aos gols da partida. Aos 34 o melhor chute do Paysandu saiu dos pés de Serginho, obrigando Vinícius a se esticar todo para evitar o gol. A mudança no time azulino veio aos 36. Saiu Marco Antônio para a vaga de Pingo. Ronald também saiu para a vez de Laílson. Nos últimos 10 minutos os dois times pareciam mais cansados, aproveitando-se mais dos erros do adversário. Quando a partida parecia morna, o Leão Azul provou que estava vivo, num belo gol de cabeça de Anderson Uchôa, aproveitando escanteio de Bruno Alves, aos 41. Com o 3 a 0 consolidado, o Remo se organizou em campo para ganhar tempo, até que aos 53, sob os gritos de ‘Olé’, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães apontasse o centro de campo, encerrando a primeira partida da final do Parazão, vencida pelo Clube do Remo.



A VOLTA

Clube do Remo e Paysandu voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, mas a vitória azulina deu ao time a condição de jogar pelo empate. Na prática, o técnico Paulo Bonamigo perde o volante Anderson Uchôa, que levou o terceiro cartão amarelo. Além dele, o Remo ainda tem dúvida sobre Erick Flores. Do lado bicolor, o Paysandu não teve baixas por cartão amarelo, mas ainda tem a dúvida sobre a volta do atacante Danrlei e do volante Bileu.

Como em RE-PA não existe resultado antes do final do jogo, somente na quarta-feira, o paraense saberá quem será o campeão do Parazão, não obstante o Remo estar na vantagem, fazendo com que o Bicola tenha de correr atrás do prejuízo para ressurgir como o Fénix das cinzas.



Ficha técnica:

Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2022

Final – Jogo de Ida

Local: Estádio Evandro Almeida, o Baenão

Hora: 18h

Arbitragem:

Remo

Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon, Leonan; Anderson Uchôa (Henrique), Paulinho Curuá, Ronald (Laílson), Marco Antônio (Pingo); Bruno Alves (Marciel) e Brenner (Raul)

Técnico: Paulo Bonamigo

Paysandu

Elias Curzel; Polegar (Igor Carvalho), Genílson, Héverton, João Paulo; Mikael, Ricardinho (Robinho) José Aldo; Serginho, Marlon e Henan (Toscano)

Técnico: Márcio Fernandes

Arbitragem

Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Rodrigo F Henrique Corrêa e Fabrício Vilarinho da Silva

