Remo leva gol no finalzinho do jogo e perde por 2 a 1 no Baenão para o Operário

O jogo foi dramático valendo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional, Série C. Em casa, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, o Clube do Remo, de Ricardo Catalá, perdeu para o Operário-PR pelo placar de 2 a 1, sem aproveitar as chances e sem operar um grande futebol. O marcador foi aberto pelo adversário, o Leão correu atrás do prejuízo, empatou, mas não aguentou a pressão. Com o resultado, o Remo encerra a rodada na perigosa zona do rebaixamento para a Série D, o Z4, na 17ª posição na tabela, a primeira dentro da zona maldita com apenas 13 pontos, mesma pontuação do Manaus-AM, primeiro time fora do Z-4. Já o G-8, zona de classificação para a segunda fase da Terceirona, fica cada vez mais distante e está a cinco pontos acima.

Alisson Taddei marcou para o Fantasma no primeiro tempo. Na fase complementar, Élton empatou para os azulinos, mas no último minuto, Felipe Augusto deu a vitória para o Operário.

Para complicar ainda mais a situação, a 13ª rodada será novamente em Belém, com o jogo dos desesperados, clássico RE-PA, no Mangueirão, com vendas de ingressos garantidas após o STJD acatar apelação dos dois clubes que, em clássicos, dividem a renda. O Papão deveria entrar em campo a portões fechados, cumprindo punição imposta pela Corte, que adiou para outro jogo.

O JOGO

Como dito anteriormente, o primeiro tempo foi terrível para o Leão Azul, que via apenas o Fantasma crescer em campo, com mais passes de bola e jogando para faturar gols sem dó nem piedade. Operário-PR travou um intenso duelo físico com o Leão. Até os 20 minutos, o jogo se concentrava no meio de campo, com ambas as defesas bem postadas. Nesse momento, o jogo ficou mais duro e várias faltas foram marcadas.

O Operário avançou. A principal chance de marcar ocorreu aos 30 minutos, quando Alan Godoi cabeceou a bola na trave. Por outro lado, o Remo não conseguia criar jogadas e ficou limitado a poucas oportunidades de gol, a melhor delas gerada depois de um cruzamento de Kevin na área, aos 36 minutos, mas que foi anulado devido impedimento.

Assim, o Operário abriu o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ aos 37 minutos. Felipe Augusto recebeu na esquerda, girou em cima do marcador, levou a bola até a linha de fundo e cruzou para trás. Alisson Taddei apareceu livre e mandou de primeira para o gol, sem chances para Zé Carlos. O lance fez com que o Remo descesse vaiado pelo Fenômeno Azul para os vestiários ao final do primeiro tempo.

SEGUNDO TEMPO

No retorno, Ricardo Catalá promoveu uma série de mudanças no Remo que, a princípio, surtiram efeito. O Remo passou a jogar melhor que o adversário. Foi assim que o gol de empate saiu, mas no último lance do jogo, em lance de contra-ataque, o Operário-PR marcou o gol da vitória e saiu com os três pontos do Baenão, nada para o dono da casa que, agora, amarca a primeira cadeira da zona maldita.

O lateral-esquerdo Evandro, recém-chegado do Águia de Marabá, foi motivo da melhora do Leão na segunda fase do jogo. Agindo pelas beiradas de campo, o jogador se demonstrou bastante voluntarioso e criou várias chances de perigo a favor do Leão, e foi numa jogada dessas que o Remo empatou o jogo. Aos 38 minutos, após jogada ensaiada em escanteio, Vitor Leque cruzou na área, a bola ficou viva e Élton mandou para o gol. O tento parecia ser uma espécie de “recompensa” ao time azulino, que agredia mais o adversário naquela altura do jogo.

Porém, a coisa desandou, afinal, num lance de desatenção, o Remo deixou brechas na defesa, que foram bem aproveitadas pelo Operário-PR. Aos 51 da etapa final, Felipe Augusto recebeu em velocidade, passou dos zagueiros e bateu na saída de Zé Carlos, dando números finais ao jogo.

Ficha técnica

Remo 1 x 2 Operário-PR

12ª rodada da Série C

Data: 10 de junho de 2023, segunda-feira

Hora: 20h30

Local: Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém

Remo

Zé Carlos; Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra e Kevin (Evandro); Claudinei, Marcelo (Rodriguinho), Pablo Roberto (Vitor Leque) e Lucas Mendes (Álvaro); Fabinho (Élton) e Muriqui

Técnico: Ricardo Catalá

Operário-PR

Rafael Santos; Yago Rocha (Jonathan Costa), Alan Godói, Willian Machado e Arthur Neves (Pará); Índio, Vinícius Diaz, Erick Bessa, Alisson Taddei (Cássio); Felipe Augusto e Rafael Oller (Luidy)

Técnico: Rafael Guanaes

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo