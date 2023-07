Remo não aproveita chances de gols e fica no empate com o Floresta no PV

O Remo não vence, também não perde na Série C. Na 11ª rodada realizada no final de semana, o Leão ficou no empate de 0 a 0 com o Floresta-CE, jogo realizado à noite deste domingo, 02, no Estádio Presidente Vargas, com cobertura lance a lance da equipe dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.1130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, TV Marajoara Canal 50.1 e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ, empresas do Grupo Carlos Santos, o “amigo do povo”, com patrocínio do Avisão, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.



Mesmo conquistando um ponto fora de casa, pouca coisa muda na posição do Clube do Remo na tabela de pontuação. O time segue no 13º lugar com 13 pontos. O Floresta, na 17ª posição com 11 pontos. Os azulinos continuam distantes do G8, porém, não muito longe do Z4.

O Leão vai encarar o Operário, na próxima rodada, em casa. O Floresta sai para jogar contra o Pouso Alegre-MG.

DOMÍNIO

O Remo desfrutou de chances de gols e não saiu vencedor no duelo por falta de sorte. Teve várias chances e bolas nas traves. O Floresta foi agudo nos momentos iniciais com jogadas do meia Ricardinho.

TRAVE

Aos sete minutos o lateral Lucas Mendes avança e cruza, Fabinho cabeceia no cantinho, mas a bola foi na trave direita do goleiro Igor Campos.

Já aos 34’ Pedro Vitor e Lucas Mendes trocam passes. O meia recebe na direita, tira dois marcadores e chuta, a bola passa por do travessão.

SEGUNDO TEMPO

Sem alteração, os times voltaram para a fase complementar no PV. O Remo inicia bem e aos seis minutos Fabinho se adiantou e acabou impedido no lance.

CHANCE

Aos 10 minutos, um lance incrível do Leão. Muriqui lançou, Fabinho que bateu na bola e foi nas traves e na volta Marcelo se atrapalhou todo e perdeu a chance de abrir o placar.

Aos 12 minutos Elton, estreante, entrou no lugar de Fabinho. O Lobo Cearense ensaiou reação com Jô Almeida chutando por cima do gol de Vinicius.

Aos 24’ Pedro Vitor bateu falta e a bola resvalou no travessão.

LANCE DUVIDOSO

Aos 28’ Alvaro, entrou no lugar de Marcelo, ganhou a bola e avançou. Foi ‘calçado’ por trás dentro da área. O árbitro mandou seguir. O técnico Ricardo Catalá esbravejou do banco e acabou punido com cartão amarelo. Rodriguinho também reclamou e foi apenado.

Nos minutos finais o Floresta avançou, mas sem dar trabalho para o goleiro Vinicius que recebeu cartão amarelo por retardar a posse de bola. (Reportagem: Braz Chucre; Edição: Roberto Barbosa/Ronabar)

Ficha técnica

Floresta-CE 0 x 0 Clube do Remo – PA

Campeonato Brasileiro – Série C – 11ª Rodada

Local: Estádio Presidente Vargas – Fortaleza (CE)

Data: 02.07.2023

Horário: 19h

Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Júnior (PE)

Cartão Amarelo: Marlon, Floresta; Fabinho, Zé Carlos, Pedro Vitor, Vinicius, Ricardo Catalá, Rodriguinho, do Clube do Remo

Floresta

Igor Campos; Matheus Rocha, Alisson, Vitão e Bruno Ré; Lucas Alisson, Rodrigo (Jô Almeida), Ricardinho (Leílson) e Wendell (Tiago Alagoano); Marllon e Romarinho (Pedro Igor)

Técnico: Sérgio Soares

Remo

Vinícius; Lucas Mendes; Diego Ivo, Diego Guerra e Wendell Leomar (Henrique); Claudinei, Marcelo (Alvaro), Rodriguinho (Vitor Leque) e Pedro Vitor, Muriqui (Gustavo Bochecha) e Fabinho (Elton)

Técnico: Ricardo Catalá

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo