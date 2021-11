Remo não vence o Londrina dentro de casa pela Série B há mais de 20 anos; veja números

Adversário do Remo na 33ª rodada da Série B, o Londrina carrega um histórico recente positivo em partidas contra o Leão Azul. O Tubarão não sabe o que é perder para a equipe paraense há 18 anos. O “tabu” fica ainda maior se analisarmos as partidas ocorridas em Belém. No Pará, a equipe do Paraná não é derrotada pelo Remo há 23 anos.

Em toda a história, Remo e Londrina se enfrentaram 11 vezes. O retrospecto é balanceado. São quatro vitórias do Remo, quatro do Londrina e três empates.

No entanto, no histórico recente, o Londrina tem sido bem superior ao Remo em confrontos diretos. Nas últimas sete partidas, foram três vitórias paranaenses, três empates e apenas uma vitória do Leão.

O resultado, inclusive, ocorreu em 2003, durante a Série B daquele ano. Na ocasião, o Leão bateu o Tubarão por 3 a 1, no Estádio do Café. Essa foi a última vitória do Remo sobre o Londrina.

Avaliando apenas partidas em Belém, local da próxima partida, o “tabu” se torna ainda mais extenso. O Remo não vence o Londrina em solo paraense desde 1998. Na ocasião, o Leão bateu o Tubarão por 2 a 1, também em partida válida pela Série B.

Remo e Londrina se enfrentam nesta terça-feira (2) no estádio do Baenão, a partir das 19h.

Fonte: O Liberal