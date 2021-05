Remo negocia com lateral esquerdo da Ferroviária

Arthur Henrique é a bola da vez do Clube do Remo para a lateral esquerda. O jogador de 26 anos está disputando o Paulistão A1 pela Ferroviária de Araraquara.

Segundou apurou a reportagem, a diretoria azulina está em conversas com o staff do lateral esquerdo e o acerto deve acontecer nos próximos dias. Nesta temporada, ele já disputou 10 jogos pelo clube. Caso o acerto seja concluído, Arthur chega ao Remo após o término da participação da Ferroviária no Paulistão.

Durante a carreira, o lateral esquerdo passou pelo São Paulo, onde foi formado nas categorias de base, América de Natal, Atlético Tubarão e Gil Vicente, de Portugal, onde disputou 20 jogos no ano passado.

Hoje, o elenco azulino conta com dois jogadores para a posição: Marlon e Felippe Borges. Porém, Felippe Borges não deve seguir no Remo após o término do Parazão.