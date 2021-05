Remo: novo contratado é ‘batizado’ e foto de zagueiro com pedaço de pau viraliza; confira

Torcedores brincaram com a situação nas redes sociais

Nesta terça-feira (25) o Remo treinou no Baenão visando a estreia na Série B contra o CRB-AL, no próximo sábado (29), às 16h, em Maceió (AL). O treinamento contou com a presença do zagueiro Romércio, recém-contratado pelo Leão. O jogador recebeu o famoso “batismo”, onde ele passa por um corredor de atletas e eles o acertam com camisas, mas uma foto chamou atenção e viralizou.

O zagueiro Fredson aparece comum pedaço de pau “tentando acertar” o novo zagueiro azulino. Nos grupos de mensagens, no Twitter e no Facebook, vários torcedores e perfis não oficiais do Remo comentaram sobre o assunto.

Na própria publicação do Remo, vários torcedores riram da situação.

Confira alguns comentários

A novidade no #TreinoDoLeão hoje foi o zagueiro Romércio! E claro, rolou o "batismo". Boa temporada, Romércio! 🦁



📷 Samara Miranda/Remo#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/Ywn0T2RbFe — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) May 25, 2021

Isso não é cartão vermelho pro Fredson? pic.twitter.com/GU9BqG0CQC — JB_doLeão 🦁⚽️🥅🦁 (@Limaajjunior) May 25, 2021