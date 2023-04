Remo, o bicampeão de natação do “Leônidas Marques”, volta a São Luís/MA

A Natação do Clube do Remo tenta hoje na cidade de São Luís, no Estado do Maranhão, o bicampeonato do “Torneio Leônidas Marques”, envolvendo as categorias Infantil, Juvenil, Adulto e Master. Os azulinos contam com a participação de 25 nadadores ao comando do treinador Domingos Ferreira, com assessoramento do professor Fábio Aquino (eterno escudeiro). Ambos admitem que a conquista do título pela segunda vez é apenas questão de horas, pois levaram os melhores nadadores das quatro categorias, mesmo respeitando os adversários Tuna Luso Brasileira, Pedro Nicolas (Amazonas) e Nina Aquática (Maranhão).



A competição é disputada no parque aquático da AABB (São Luís), num total de 90 nadadores, vinculados às agremiações do Clube do Remo, Nina Aquática, Tuna Luso Brasileira e Pedro Nicolas de Natação( Maranhão).



A programação de hoje, que encerrará o torneio, começou a partir das 8 horas, estendendo na parte noturna até às 21 horas. Segundo o treinador Domingos Ferreira, os nadadores remistas têm amplas condições de conquistar o bi da competição, uma vez que contará com as presenças dos atletas adultos e masters que se dedicaram com seriedade durante os treinamentos.



“Vamos brigar pela conquista do título pela segunda vez consecutiva da competição, muito embora os adversários mereçam todo nosso respeito, porém, os nadadores azulinos sempre deram tudo de si, nas finais das provas do torneio com único objetivo de conquistarem o título mais uma vez do torneio Leônidas Marques”, diz o treinador com incentivo de Fábio Aquino, responsável pelas categorias Infantil e Juvenil.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar