Remo oficializa contratação de atacante e acerta com zagueiro

Defensor já está com a delegação azulina na pré-temporada em Parauapebas, enquanto que o avançado ainda realiza exames em Belém

O Remo anunciou nesta terça-feira, dia 11, mais duas contratações para a temporada de 2022. Trata-se do atacante Bruno Alves – negociação adiantada pelo ge – e do zagueiro Daniel Felipe, que já está com a delegação azulina na pré-temporada em Parauapebas. O avançado ainda realiza exames em Belém.

Atleta de lado de campo, podendo atuar tanto na esquerda quanto na direita, Bruno Alves fez 43 jogos pelo Brusque no ano passado e marcou dois gols. Em 2020, pelo Oeste, fez 17 jogos e balançou as redes duas vezes . Ele também acumula passagens por Juventude, CSA, Caxias, Cuiabá, RB Brasil, Giresunspor (Turquia), Náutico e Macaé.

– Muito feliz em vestir essa camisa do Rei da Amazônia. Vou dar meu máximo, não vai falta empenho e garra para conseguirmos os objetivos do clube e o acesso para a Série B – conta o atacante.

Daniel Felipe esteve a última temporada no Botafogo-PB. Atleta de 29 anos, ele começou a carreira no Madureira e depois acumulou passagens por Olaria, Volta Redonda, América-RN, Sampaio Corrêa e Portuguesa-RJ.

– Muito feliz em chegar no Remo para essa temporada. Sei da grandeza do Clube e que vai brigar por títulos. Entendo e sei da responsabilidade que vai ser vestir essa camisa. Estou motivado e preparado para iniciar os trabalhos – diz o defensor.

