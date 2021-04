Remo, Paysandu e Tuna vencem e carimbam presença nas quartas de final do Parazão

Agora não tem moleza: os confrontos das quartas de final do campeonato paraense, versão 2021, foram definidos nesta tarde de quarta-feira, após seis jogos. O Remo venceu o Paragominas na casa do adversário, por 1 a zero. O gol azulino foi anotado pelo meia Felipe Gedoz. No final da partida, o Paragominas teve a chance de empatar, mas o goleiro Vinícius defendeu um pênalti cobrado por Buiu.

Na Curuzu, o Paysandu também venceu, com gol de Flávio, o Águia de Marabá, por 1 a 0. Já a Tuna Luso também marca presença no mata-mata, goleando o Bragantino por 5 a 3. Os jogos da fase final da competição já começam neste final de semana.

Com a melhor campanha – 20 pontos, 1 a mais do que o Paysandu -, o vai pegar o Águia de Marabá. A Tuna, por sua vez, enfrentará o Itupiranga. A Lusa fará em casa a partida decisiva. No caso do Paysandu, ele terá pela frente o Bragantino, fazendo o segundo jogo em casa. O outro jogo decisivo será entre Castanhal e Independente.

Segundo o regulamento da competição, nas quartas de final não existe vantagem de gol fora de casa ou empate. Se, por exemplo, houver resultados iguais, o vencedor sairá da decisão por pênaltis. .

Veja com ficam as datas e os jogos:

Jogo de ida

Bragantino X Paysandu – 01/05 (Sábado) – Diogão/Bragança

Itupiranga X Tuna – 01/05 (Sábado) – Zinho Oliveira/Marabá

Castanhal X Independente – 02/05 (Domingo) – Maximino Porpino/Castanhal

Águia X Remo – 02/05 (Domingo) – Zinho Oliveira/Marabá

Jogo de volta

Independente X Castanhal – 04/05 (Terça-Feira) – Navegantão/Tucuruí

Paysandu X Bragantino – 04/05 (Terça-Feira) – Curuzu/Belém

Tuna X Itupiranga – 05/05 (Quarta-Feira) – Souza/Belém

Remo X Águia – 05/05 (Quarta-Feira) – Baenão/Belém