Remo pediu VAR: pois ele marcou 2 pênaltis e anulou gol do Leão. Agora, CRB é vice-líder. VÍDEO

Ironia do destino: na primeira fase da competição, o Remo reclamou das arbitragens e pediu que o VAR entrasse em ação no segundo turno. Pois o árbitro de vídeo chegou ao Baenão com força total: marcou dois pênaltis contra o Leão e ainda anulou um gol remista. Não há o que reclamar, desta vez, porque o VAR marcou o que de fato ocorreu. É duro: poderia ter sido a favor do Remo, mas infelizmente foi contra.

Com isto, o Remo perdeu em casa por 2 a 1 para o CRB na noite deste sábado (21), no estádio do Baenão, na abertura do returno da Série B do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o time paraense, comandado pelo técnico Felipe Conceição, segue em 12º lugar, com 26 pontos ganhos. Por sua vez, o time alagoano, sob comando do técnico Allan Aal, foi a 36, reassumiu a vice-liderança e segue firme na briga pelo acesso à Série A.

Agora, na próxima rodada, o Remo volta a jogar na outra sexta-feira (27), a partir das 19h, quando visita o Brasil de Pelotas, pela 21ª rodada, no estádio Bento de Freitas, no interior do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, o CRB volta a campo no outro domingo (29), quando recebe o Cruzeiro, a partir das 16h, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

A partida começou truncada, com poucas oportunidades e muita marcação para os dois lados, no primeiros movimentos do jogo. No entanto, aos 6min, o time do CRB, mesmo fora de casa, foi o primeiro a chegar com perigo, quando Jean Patrick ajeitou de fora da área e mandou uma bomba para o gol; Vinícius espalmou para o lado.

Em seguida, aos 13min, nova chegada dos visitantes, quando o lateral Guilherme Romão chutou forte e o goleiro Vinícius, novamente, espalmou. No entanto, a pressão inicial do CRB parou durante o primeiro tempo, quando o time visitante não conseguia mais levar tanto perigo. Por sua vez, o Remo tinha pouca movimentação no setor ofensivo e praticamente não levou perigo ao gol do CRB durante a primeira etapa.

Desta maneira, os dois times foram para o intervalo com empate sem gols. Na etapa final, o Remo não conseguiu ir para a pressão nos primeiros minutos, pois a defesa do CRB estava bem postada. Além disso, os visitantes controlavam bem a posse de bola e estavam bastante conscientes em campo. Depois, aos 11min, o VAR (árbitro de vídeo) entrou em ação e confirmou um pênalti para o CRB.

Assim, na cobrança, aos 14 minutos, Renan Bressan cobrou bem e fez 1 a 0 para os visitantes. Em seguida, aos 20 minutos, o CRB teve novo pênalti confirmado pelo VAR e, novamente, Renan Bressan bateu e fez 2 a 0. Depois, o time da casa só conseguiu marcar o primeiro gol com o atacante Jefferson, aos 36min, deixando novamente a partida indefinida.

Assim, o Remo cresceu e foi buscar o empate aos 43min, com Victor Andrade. No entanto, após cinco minutos de análise do VAR, a jogada foi anulada. Nos acréscimos, o time da casa ainda foi para a pressão, em busca do empate, mas no CRB sustentou a vitória. (Do Ver-o-Fato, com informações do portal Brasil 123)

Veja os melhores momentos e os gols:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação