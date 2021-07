Remo perde de pênalti para o Avaí, na Ressacada, em Floripa

O jogo adiado há quase dois meses entre Clube do Remo e Avaí, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, que se realizou na noite desta quarta-feira, 28, não teve final feliz para os azulinos, que, por um pênalti, perderam a partida aos 35 minutos do segundo tempo, com um chute certeiro e impiedoso de Júnior Dutra na rede remista. A partida, válida pela 5ª Rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, teve transmissão do portal de A Província do Pará On-line simultaneamente com os Titulares do Esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130 e Rede Marajoara de Comunicação, patrocínio Avistão.



Esta foi a segunda partida do Leão Azul seguida fora de casa. A expectativa do Remo era conseguir os três pontos e subir na tabela, mas acabou não sendo eficiente e ainda foi penalizado. Deste modo, o clube paraense volta para casa sem nenhum ponto e na 13ª posição, com 16 pontos. O time tem a oportunidade de voltar a pontuar na competição em partida contra o CSA-AL, marcada para o próximo domingo (1º), às 18h15, no Baenão, pela 15ª rodada. O jogo terá transmissão em tempo real pelo portal de A Província do Pará On-line simultaneamente com os Titulares do Esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130 e Rede Marajoara de Comunicação.

Por sua vez, o Avaí comemora a entrada no G-4 da competição, ficando na 3ª posição, com 25 pontos. O Leão da Ilha enfrenta o Vitória, no sábado (31), às 16h30, no Manoel Barradas, em Salvador (BA).

PRIMEIRO TEMPO

Segundo a equipe dos Titulares do Esporte da 1.130, no primeiro tempo só deu Avaí, que foi para cima do Remo. Logo no início, teve chance de abrir o placar com a boa movimentação de João Lucas e Vinícius Leite, aqueles ex-Paysandu, mas a defesa do Remo, em especial, o goleiro Vinícius estavam atentos para evitar o gol. O Leão paraense apenas se defendia e tinha problema para marcar o adversário diante da boa movimentação dos jogadores.

Mas o Remo se arrumou e deu trabalho ao Avaí ao conseguir contra-atacar. A primeira chance foi com cabeçada de Victor Andrade, após cobrança de escanteio. Ele marcou, mas não valeu.

O Avaí chegou a balançar as redes quando Valdívia cruzou para área e Vinícius Leite cabeceou. Mas ele fez falta de ataque ao se apoiar no lateral-direito Thiago Ennes. Por isso, o gol foi anulado.

SEGUNDO TEMPO

Foi uma disputa que se seguiu quente, com o Avaí, novamente, indo para cima. Teve chance de marcar com o Renato, aos 22 minutos, que, na cara do gol, acabou errando o toque. Depois, Junior Dutra recebeu na entrada da área e chutou. Mas Vinícius, mais uma vez, salvou o Remo. Ainda teve rebote com Renato cruzando para Junior Dutra, mas o jogador isolou.

Iury foi cruzar e a bola bateu no braço de Igor Fernandes, que estava na área. O árbitro viu e marcou pênalti. Junior Dutra cobrou e fez o gol para o Avaí, aos 34 minutos.

O Leão Azul ainda tentou empatar, mas esbarrou na defesa do Leão da Ilha. Final 1 a 0, com o Remo voltando para Belém sem nenhum ponto em dois jogos fora de casa.

FICHA TÉCNICA

Avaí x Remo

5ª rodada – jogo atrasado – Série B

Local: Estádio da Ressacada – Florianópolis (SC)

Avaí

Glédson; Diego Renan, Rafael Pereira, Betão e João Lucas (Iury); Marcos Serrato (Wesley Soares), Bruno Silva e Valdívia (Junior Dutra); Renato (Gustavo Modesto), Vinícius Leite (Jean Cleber) e Copete

Técnico: Claudinei Oliveira

Remo

Vinícius; Thiago Ennes (Wellington Silva), Romércio, Kevem e Igor Fernandes; Anderson Uchôa, Arthur (Renan Gorne), Felipe Gedoz; Matheus Oliveira (Dioguinho), Erick Flores (Wallace) e Victor Andrade (Lucas Tocantins)

Técnico: Felipe Conceição

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (AB/BA)

Árbitro Assistente 1: Paulo de Tarso Bregalda Gussen (AB/BA)

Árbitro Assistente 2: Daniella Coutinho Pinto (CD/BA)

Quarto Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (CD/SC)

Fotos: Samara Miranda/Agência Remo