Remo perde e segue na zona de rebaixamento da Série B

O novo técnico contratado para comandar o Clube do Remo tem muito problema a resolver e muitos incêndios a apagar. O Leão vai voltar para Belém, mais uma vez, sem nenhum ponto, depois da derrota para o Coritiba, na noite de sexta-feira, 02, pelo placar 2 a 1, no Estádio Couto Pereira, em partida válida pela 9ª rodada da Série B. Este é o sétimo jogo sem vitória e o sexto na competição, já que falta um jogo a ser disputado, aquele que foi adiado, em Santa Catarina, por causa do temporal. Os gols da partida de hoje foram feitos por Léo Gamalho, duas vezes para os donos da casa, e Erick Flores, para o Remo.

Com mais essa derrota, o Leão permanece no Z-4, na 17ª posição, com sete pontos, e o Coritiba segue na segunda colocação, com 19 pontos.

Segundo a assessoria do Remo, a delegação chega em Belém neste sábado, meio-dia, e retoma o treinamento no domingo, 04, já sob o comando do novo técnico, Felipe Conceição, que será apresentado aos atletas. A preparação é para o jogo contra o Vila Nova, marcado para quinta-feira, 8, às 21 horas, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão. Por sua vez, o Coritiba encara o Cruzeiro, na terça-feira (6), às 19 horas, no Mineirão.

PRIMEIRO TEMPO

Observou-se um jogo bem equilibrado na fase inicial. O Coritiba foi quem teve a primeira chace, quando Igor Paixão ajeitou de peito e Léo Gamalho arriscou de fora da área. A bola só não entrou porque teve desvio. Isso no primeiro minuto da etapa inicial.

O Remo se acertou e passou a ter vida ativa no ataque. O Coritiba sofreu para encaixar as peças e o Leão ficou rodando o adversário. Oportunidade não faltou ao paraense, mas a melhor, foi quando Felipe Gedoz cobrou falta para a área. Uchôa apareceu sozinho e, de carrinho, quase balança as redes no Couto Pereira.



Nos 15 minutos finais do primeiro tempo, o goleiro Vinícius mostrou porque é titular absoluto no Remo. Na quinta temporada no Leão, ele conseguiu parar o ataque de Léo Gamalho. A primeira aos 28 minutos em um chute rasteiro e, aos 29, depois de um vacilo de Lucas Siqueira, o atacante aproveitou para ficar com a bola e finalizar. O dono da casa só não abriu o placar porque o arqueiro azulino foi preciso na defesa.

Ainda no primeiro tempo, Remo precisou trocar Rafinha, sentiu a posterior da coxa direita, por Tiago Miranda. O garoto ainda não apareceu nessa etapa.

FASE COMPLEMENTAR

Fora de campo, 12ºC. Dentro de campo, 30ºC. Assim foi o segundo tempo no Couto Pereira. Aos 11 minutos, Léo Gamalho abriu o placar quando recebeu passe no meio, ajeitou e arriscou chute de longe. A bola desviou em Kevem, enganou o goleiro Vinícius e entrou.

O Coxa ainda comemorava quando o Remo deixou tudo igual. Em cruzamento de Igor Fernandes, Erick Flores subiu e cabeceou para o fundo da rede e empatar no Couto Pereira.

Minutos depois, Vinícius salvou o Leão. Após Igor Paixão errar o cruzamento, a bola foi em direção ao gol. O arqueiro azulino, atentou, se esticou e mandou para escanteio.

O Remo chegou a balançar as redes, mas não valeu. A jogada começou com Igor Fernandes que cruzou rasteiro para Renan Gorne finalizar. A bola entrou mas é marcado impedimento. Na transmissão, o responsável pela Central do Apito, disse que o gol era lega e o assistente estava mal posicionado.

Aí veio o ataque fulminante do Coxa. Léo Gamalho recebeu cruzamento na medida e cabeceiou firme para o gol, colocando o alviverde na frente novamente.

FICHA TÉCNICA

Coritiba x Remo

9ª rodada – Série B

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

Árbitro: Adriano Barros Carneiro (AB/CE)

Árbitro Assistente 1: Anderson Moreira de Farias (AB/CE)

Árbitro Assistente 2: Oberto da Silva Santos (AB/PB)

Quarto Árbitro: Luiz Alexandre Fernandes (CD/PR)

Cartão amarelo: Matheus Sales; Tiago Miranda, Thiago Ennes, Romércio

Gol: Léo Gamalho (11’/2ºT; 29’/2ºT); Erick Flores (12’/ 2ºT)

Remo

Vinícius; Thiago Ennes, Kevem, Romércio, Igor Fernandes (Marlon); Anderson Uchôa (Arthur), Lucas Siqueira, Felipe Gedoz; Erick Flores (Wallace), Rafinha (Tiago Miranda) e Renan Gorne (Edson Cariús)

Técnico: João Nasser Neto

Coritiba

Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Matheus Sales, Val (Gustavo Bochecha) e Robinho (Rafinha); Igor Paixão (Igor), Waguininho (William Alves) e Léo Gamalho (Romário)

Técnico: Gustavo Morínigo