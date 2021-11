Remo perde em Belém para o Londrina e fica a 3 pontos da zona maldita

O Remo que se apresentou na noite desta terça-feira, Dia de Finados, 2, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém, diante da equipe do Londrina, não parecia nem de perto com a equipe aguerrida que surrou sem piedade o Cruzeiro, do técnico Vanderlei Luxembugo. O Leão Azul perdeu para o adversário pelo magro placar de 1 a 0, com gol marcado pelo atacante Zeca. A partida valeu pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Com a derrotada, a distância do Leão para o Z4 é de apenas três pontos.

O jogo desta noite teve transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.

Na próxima sexta-feira, 05, o Remo volta a campo, a partir das 17h, contra o CSA-AL, no Estádio Rei Pelé. O jogo valerá pela 34ª rodada da Segundona. Terá cobertura total da Super Rádio Marajoara AM-1.130 e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ ON-LINE.

O Leão Azul foi para o confronto com apenas uma mudança em relação ao time que venceu o Cruzeiro, fora de casa, por 3 a 1. O volante Anderson Uchôa, suspenso pelo terceiro amarelo deu lugar ao volante Marcos Júnior. Já o técnico Felipe Conceição, expulso na mesma partida, não pode ficar no banco. Quem esteve à beira do campo foi o auxiliar Netão. Como nas últimas rodadas, o goleiro Thiago Coelho se destacou quando necessário. Como no início do jogo: Eltinho cobrou escanteio, Luiz Henrique desviou na primeira trave e Thiago Coelho fez grande defesa, quase em cima da linha, para salvar o Remo.

O Remo teve a melhor oportunidade após a primeira metade da etapa inicial. Felipe Gedoz cruzou para a área, mas Matheus Oliveira, bem posicionado de frente para o gol, não conseguiu concluir.

LONDRINA MARCA

De seu lado, o Londrina achou o gol em um erro de Romércio. O zagueiro errou o domínio da bola e ela sobrou para o atacante Zeca, que chutou colocado, de fora da área, sem chances para o Thiago Coelho. 1 a 0 para o LEC. Ao final do primeiro tempo, o Leão foi para o ataque. Num cruzamento para a área, o zagueiro Córdoba do Londrina tentou despachar e a bola bateu no braço. Na sequência, Lucas Siqueira chutou travado dentro da grande área. O árbitro e o VAR mandaram seguir, apesar das reclamações de pênalti.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou com o Remo em cima do adversário. Em um contra-ataque puxado por Raimar, o lateral encontrou o Lucas Tocantins, em velocidade. Mas o atacante chutou em cima do goleiro César, que viria a ser decisivo.

Mas o Londrina não quis ficar olhando o Leão atacar e quase fez o segundo. Vitinho recebeu no lado direito, dentro da área. Ele cortou para o meio e bateu. A bola desviou e por pouco não enganou Thiago Coelho.

O Remo arriscou alguns chutes de fora da área já na reta final, mas a melhor oportunidade veio com Neto Pessoa. O atacante recebeu cara a cara com o goleiro, mas César levou a melhor e garantiu o triunfo do Londrina.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro, Série B

33ª Rodada

Local: Estádio Evandro Almeida (Baenão), Belém-PA

Remo

Thiago Coelho, Thiago Ennes, Romércio, Rafael Jansen, Raimar, Arthur, Lucas Siqueira, Marcos Junior, Felipe Gedoz, Matheus Oliveira, e Lucas Tocantins

Técnico: Netão (auxiliar)

Londrina

César, Elacio Cordoba, Marcondes Jr, Augusto, João Paulo, Eltinho, Roberto, Jhonny Lucas, Zeca, Luis Henrique e Marcelo Freitas

Técnico: Marcio Fernandes Júnior (auxiliar)

Arbitragem:

Bruno Arleu Araújo (RJ)

Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ)

Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

Olivaldo José Alves Moraes (PA)

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo