Remo perde em casa para o Colorado e agora tem de buscar o prejuízo no RS

O Leão perdeu para o Internacional e se complicou nas quartas de final da Copa Brasil Sub-20. E foi uma derrota dentro de casa, isto é, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão. A equipe gaúcha estava muito mais bem preparada tecnicamente do que os azulinos que, de seu lado, contavam com a grande torcida presente no estádio. O jogo terminou em 3 a 0 para o Colorado.

Os times começaram a partida bem dispostos, mas logo cedo a diferença entre Remo e Internacional se evidenciou, tanto que os gaúchos mostraram logo porque já são considerados como favoritos ao título da Copa do Brasil sub-20. Aos nove minutos do início do combate, o Colorado ganhou escanteio pela esquerda. No cruzamento, a defesa azulina se adiantou e rebateu a bola, que sobrou no pé de Samuel. O zagueiro teve apenas o trabalho de chutar no canto do goleiro Ruan, abrindo o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ em favor dos visitantes.

Desde então, a partida ficou mais equilibrada. Aos 36, o Remo teve uma ótima oportunidade em lançamento de profundidade para PP. O atacante recebeu bola no meio-campo e empreendeu uma arrancada, que foi interrompida na entrada da grande área, por uma entrada duvidosa de Lucas Rayan. O árbitro marcou falta e aplicou o cartão amarelo para o zagueiro. Na cobrança de falta, Jonilson jogou a bola na barreira e o jogo seguiu.



O primeiro tempo terminou com o placar de 1 a 0 para o Internacional. Na volta, os visitantes fizeram uma mudança. O técnico João Miguel tirou Enzo e colocou Matteo Amoroso, disposto a ampliar a pressão de seus homens de ataque. Apesar disso, o Leão Azul mostrou valentia e passou a correr atrás do gol. Aos 10, Davi teve grande chance ao cabecear na pequena área para a defesa, no susto, do goleiro João Vitor.

O Colorado respondeu à altura aos 17, depois de uma longa troca de passes no campo do adversário, a redonda sobrou nos pés de Matteo Amoroso, que ajeitou na diagonal para finalizar num belo chute, sem chance de defesa, Internacional 2 a 0. Com o placar mais elástico, os azulinos ficaram meio atordoados e o técnico Eivaldo Júnior fez mais mudanças no time, especialmente no ataque.

Com a entrada de Kanu, o time ganhou mais mobilidade e chance de jogo nas bolas aéreas, mas continuou devendo nas investidas em profundidade, deixando o Internacional mais à vontade para articular no campo de defesa remista. Aos 30, o Inter fez boa triangulação no campo remista e sobrou o cruzamento nos pés de Allison, que não teve trabalho para concluir e aumentar o placar em 3 a 0 para o Internacional.

A partir daí o Colorado foi bem mais ofensivo em campo, tendo outras oportunidades para ampliar a goleada, só não conseguindo graças á interferência da defesa remista. Por uma fração de segundos Matteo Amoroso não aumentou, depois de bela jogada na área remista. O atacante fintou a defesa, tirou o goleiro e fez o chute. Por sorte, Riquelme se posicionou em frente à trave e conseguiu afastar o perigo.

Com a goleada estabelecida, o Internacional administrou o resultado e a partida esfriou. Do outro lado, o Remo, meio incrédulo, tentava reagir, mas esbarrava na marcação forte da defesa adversária e na deficiente articulação do meio-campo. A maioria das jogadas de ataque esbarrava na deficiência do time, que não conseguiu furar a barreira defensiva do colorado.

A melhor veio quase ao final do jogo, quando o árbitro Djonaltan Costa de Araújo marcou penalidade máxima, após falta de Samuel em Solano. Guty foi para a cobrança e a bola passou por cima do gol, dando instantes finais ao duelo, encerrado em 3 a 0.

Agora, no jogo de volta, o Remo terá que reverter o placar para avançar na competição. Quem passar de fase enfrenta na semifinal o vencedor de Palmeiras e Iape.

Ficha técnica:

Local: Baenão

Hora: 16 horas

Remo

Ruan (C); Luizinho, Jonilson, Davi, Ely; Jomab (Riquelme), Renan Tiago (Solano), Ramires (Guty), Felipinho (Ricardinho); Tiago Mafra (Pedro) e PP (Kanu)

Técnico: Eivaldo Junior

Internacional

João Vitor; Allan Aniz (Rayan), Samuel, Lucas Ryan (C), Rangel; Lukayan, Lipe, Gustavo, Allison; Lucca (Vitinho) e Enzo (Matteo)

Técnico: João Miguel

Arbitragem:

Djonaltan Costa de Araújo (PA)

Assistentes: Acácio Menezes Leão (PA) e Robson João dos Reis (PA)

Quarto árbitro: Ignácio Jose de Almeida Pedro (PA)

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo