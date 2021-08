Remo perde em casa por 1 a 0 para o Operário e deixa escapar a chance do Top 10 do Brasileiro

O Clube do Remo perdeu o jogo para o Operário-PR na tarde desta sexta-feira, 6, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém. Nem parecia o Leão Azul aguerrido que se observou nas partidas anteriores. O jogo teve a cobertura on-line do jornal A Província do Pará e dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130 com a Rede Marajoara de Comunicação, patrocínio Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos. O placar de A Província do Pará e Super Marajoara foi aberto pelo meia Thomaz, ex-Paysandu. Com a derrota incrível, na abertura da 16ª rodada do Brasileirão Série B, o Leão perde a chance de terminar o fim de semana no top 10 do torneio.



A próxima partida do Remo será na terça-feira (10), às 21h30, contra o Goiás, no Estádio Haile Pinheiro. O jogo marca o reencontro do Leão com o atacante Nicolas, que está emprestado pelo Paysandu ao clube esmeraldino.

PRIMEIRO TEMPO

No começo, o jogo foi intenso, mas, logoaos cinco minutos do primeiro tempo, veio o lance capital da partida. Rafael Chorão deu uma dura entrada no volante Pingo, que era a novidade na escalação azulina – na vaga do suspenso Anderson Uchôa -, e foi expulso direto.



Seria natural que o Remo conseguisse dominar o adversário, em desvantagem, com uma peça a menos, mas não foi o que aconteceu. A partida, durante a maior parte duelo, foi tecnicamente fraca e o Leão – que tinha a muito mais posse de bola – não aproveitou a superioridade numérica e mostrou pouca criatividade e pareceu sentir falta dos desfalques de Victor Andrade e Erick Flores.

E O GOL

Com 20 minutos do segundo tempo, a organização e a luta do Operário deram resultado. Em um contra-ataque do time visitante, Rodrigo Pimpão fez o pivô para Thomaz, que arriscou de fora da área, no canto de Vinícius, e abriu o placar.



Já perdendo, o Remo resolveu acordar e buscar entrar mais na área adversária. Consequentemente, o Operário-PR passou a ter mais espaços para contra-atacar, o que deixou a partida mais aberta. Ainda assim, o Leão não conseguiu exigir que o goleiro adversário trabalhasse. Rafinha ainda fez uma grande jogada, invadiu a área e bateu para fora no lance mais perigoso, mas terminou assim: 1 a 0 Operário-PR.

FICHA TÉCNICA

Remo x Operário-PR

16ª rodada da Série B

Local: Estádio Baenão – Belém (PA)

Hora: 16h

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (AB/ ES)

Árbitro Assistente 1: Fabiano da Silva Ramires (AB/ES)

Árbitro Assistente 2: Fabio Faustino dos Santos (AB/ES)

Quarto Árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes (CD/PA)

Remo

Vinícius; Thiago Ennes (Wellington Silva), Romércio, Kevem e Igor Fernandes; Pingo (Marcos Júnior); Matheus Oliveira (Rafinha), Lucas Siqueira, Arthur (Tiago Miranda) e Lucas Tocantins; Felipe Gedoz (Renan Gorne).

Técnico: Felipe Conceição

Operário

Simão; Fábio Alemão, Rodolfo Filemon (Zemárcio), Reniê e Fabiano; Leandro Vilela, Rafael Chorão e Leandrinho (Marcelo Santos); Thomaz (Odivan), Paulo Sérgio (Cleyton) e Rodrigo Pimpão (Schumacher).

Técnico: Matheus Costa

Fotos: Samara Miranda/Agência Remo