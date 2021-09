Remo perde para o Botafogo no Baenão e permanece na 12ª posição do Brasileiro

O Clube do Remo desperdiçou três chances inacreditáveis, vacilou feio e perdeu para o Botafogo, do Rio de Janeiro, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém, na noite deste sábado, 04. A partida foi válida pela 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. As emoções da partida foram levadas toda parte pela Super Rádio Marajoara AM-1.130 com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio de Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”. A partida teve a narração de Frank Souza, reportagens de Freitas e Pio Neto nos comentários da equipe dos “Titulares do Esporte”.

Agora, o Remo terá novo compromisso na próxima sexta-feira, 10, contra o Vitória, da Bahia, no Barradão. O Botafogo, por seu turno, sobe uma posição e está em terceiro lugar da Série B. O Fogão não sai do G-4 nesta rodada. Com a derrota, o Remo segue na 12ª posição, com 27 pontos, ainda dentro de sua meta de não cair.

A partida, que teve lances emocionantes, depois de um primeiro tempo que só deu o Fogão, esquentou a partir dos 33 minutos do segundo tempo, quando o técnico Felipe Conceição fez algumas alterações e o Clube do Remo partiu para cima, tentando fazer finalizações que não se concretizaram. Era o momento em que o Leão Azul assustava os cariocas, com chutes diretos para a rede, batendo na retranca do goleiro Diego Loureiro.



O único gol foi marcado por Warley, aos 20 minutos do segundo tempo. O Leão chegou a acertar duas bolas na trave, mas não conseguiu empatar. O Remo chegou ao terceiro jogo sem vencer e permanece estagnado no meio da tabela, com 27 pontos, e pode perder uma posição ao término da rodada, caso o Cruzeiro vença o Goiás, na próxima terça-feira, 7. O Bota se firma no G4, com 38 pontos.

PRIMEIRO TEMPO

Com vários desfalques, o técnico Felipe Conceição optou por improvisar na escalação titular do Remo. Sem poder contar com a dupla de zaga titular, formada por Kevem (suspenso) e Romércio (lesionado), o Leão foi a campo com o lateral-esquerdo Marlon como zagueiro, ao lado de Rafael Jansen. Experiente, o jogador canhoto não decepcionou e teve atuação segura na defesa central.

Assim, o Botafogo tentou explorar o que poderia ser um ponto de deficiência azulino ao longo da primeira etapa, mas Marlon não deu brechas no setor. A primeira etapa transcorreu com o Remo defensivamente bem, mesmo nos poucos momentos que sofreu pressão.

A única boa chance criada pelo Alvinegro foi aos 30, com Joel Carli aproveitando cobrança de escanteio de Chay, aos 30. A bola passou rente à meta defendida por Vinícius.

ATAQUE

O Remo foi mais presente no ataque. Teve mais posse de bola, rondou a área adversária e exerceu eficiente marcação no campo de ataque, atrapalhando a saída de bola e a construção de jogadas do Fogão. As finalizações, no entanto, deixaram a desejar. Aos 14, com Igor Fernandes; e aos 23, com Thiago Ennes, os chutes de fora da área passaram longe do gol. A principal chance azulina foi em arremate de longe de Gedoz, que desviou em Carli e quase enganou o goleiro Douglas Loureiro.

EQUILÍBRIO

A partida continuou equilibrada após o intervalo, em dinâmica parecida. O Leão jogava dentro do campo do adversário, mas com dificuldade para construir jogadas. Enderson Moreira e Felipe Conceição, então, começaram a mudar os times para trazer algo novo para o jogo.

As mexidas alvinegras deram certo. Aos 20, a defesa azulina bateu cabeça para afastar cruzamento rasteiro e Warley conseguiu bater com força no canto, sem chances para Vinícius alcançar: 1 a 0. A resposta azulina foi rápida e, três minutos depois, a igualdade quase veio com Lucas Siqueira, que cabeceou no travessão a bola alçada por Thiago Ennes. Aos 33, foi a vez de Gedoz arriscar da entrada da área e ver a bola tirando tinta da trave.

Já na reta final do jogo o Leão perdeu a organização tática na busca pelo empate. Os azulinos tentaram sufocar o adversário carioca alçando bolas ou rondando a área pelo chão, mas não foi suficiente para pontuar em casa. Jefferson ainda acertou o travessão aos 44, para a frustração remista.

FICHA TÉCNICA

22ª Rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Local:

Estádio Baenão – Belém – PA

Remo

Vinícius, Thiago Ennes, Marlon, Rafael Jansen, Igor Fernandes, Lucas Siqueira, Anderson, Uchôa, Felipe Gedoz, Arthur, Matheus Oliveira e Victor Andrade

Técnico

Felipe Conceição

Botafogo

Diego Loureiro, Daniel Borges, Joel Carli, Kanu, Jonathan Silva, Pedro Castro, Barreto, Warley, Chay ,Marco Antônio e Rafael Moura

Técnico

Enderson Moreira

Arbitragem:

Wilton Pereira Sampaio (GO)

Fabricio Vilarinho da Silva (GO)

Hugo Savio Xavier Correa (GO)

Gustavo Ramos Melo (PA)