Remo vacila de novo e perde por 1 a 0 para o Vila Nova no Baenão

O Clube do Remo precisa se espertar. O professor Felipe Conceição, agora, sabe o que vai enfrentar pela frente e, certamente, pedirá substituição de jogadores e também contratação de reforços de sua confiança, para que faça valer a pena sua contratação como técnico do Leão Azul, já que, na noite desta quinta-feira, 08, em sua estreia, sua equipe foi derrotada por 1 a 0 pelo Vila Nova, de Goiás, numa partida que tinha tudo para dar certo, dentro do “caldeirão” do Estádio Evandro Almeida, o Baenão. O único gol da partida, do Vila Nova, foi do Rafael Donato, que em um escanteio pela direita, cabeceou livre para a rede azulina, aos 36 minutos da faze complementar.



Agora, o Vila Nova fica com 13 pontos. O Remo continua com 7 pontos, na zona de rebaixamento. Ainda tem muitos jogos, mas, se continuar com a maré baixa, não demorará muito e vencer o jogo que ainda falta ser disputado poderá não fazer grande diferença na Toca do Leão.

A próxima partida do Remo acontece na quarta-feira (14), às 21h30, novamente no Baenão, contra o Brusque.

Nessa sexta-feira, a equipe se reapresenta para os treinamentos visando esse novo compromisso ainda dentro de casa.

Com o jogo desta noite, o Clube do Remo perdeu pela segunda vez no Brasileiro da Série B jogando dentro de casa.

A PARTIDA

Remo e Vila Nova tiveram dificuldades para criar jogadas e finalizar durante o embate. A marcação e pressão individual do Tigre incomodou os azulinos durante a saída de bola. Mas o Vila, mesmo fora de casa, conseguia chegar mais ao ataque, porém, esbarrava no bloco defensivo do Leão.

Felipe Conceição colocou o Remo para construir jogadas em um 4-1-4-1, com Uchôa entre as linhas defesa e meio-campo, Renan Gorne isolado, com Dioguinho e Erick Flores nas pontas.



De seu lado, o Vila Nova subia as linhas e recuperava bolas no campo de ataque, principalmente nas laterais e o Remo pouco assustou. Prova disso é que a primeira finalização saiu aos 12 do segundo tempo, com Gedoz, e o primeiro chute no gol veio aos 42, com o volante Arthur, que parou no goleiro Georgemy.

FIRMESA

Apesar do pouco tempo para deixar a equipe com a sua cara, Felipe Conceição buscou a solidez defensiva, para este início de trabalho. Com as linhas juntas e próxima à área do goleiro Vinícius, o Remo variou entre o 4-5-1 e o 4-4-2, para dificultar a criação do Vila, que conseguiu assustar apenas em contra-ataques ou passes errados.



Bom, já que pelo chão estava difícil, o Vila Nova buscou marcar pelo alto. Aos 35 do segundo tempo, Renan Mota cobrou escanteio, Rafael Donato subiu livre, sem marcação, venceu Romércio e estufou as redes do Remo. O Leão ainda buscou chegar ao empate, com um abafa final, mas o placar não mudou.



FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro, Série B

11ª Rodada

REMO

Vinícius, Thiago Ennes, Wellington Silva, Romércio, Kevem, Igor Fernandes, Uchôa, Pingo, Lucas Siqueira, Dioguinho, Wallace, Felipe Gedoz, Erick Flores, Arthur, Renan Gorne, Tiago Miranda

Técnico

Felipe Conceição

VILA NOVA

Georgemy, Danilo Belão, Renato, Rafael Donato, Willian Formiga, Deivid, Pedro Bambu, Dudu, Clayton, Arthur Rezende, Cássio Gabriel, Renan Mota, Alesson

Kelvin, Cardoso

Técnico

Higo Magalhães

LOCAL

Estádio Evandro Almeida (Baenão), Belém-PA

ARBITRAGEM

Felipe da Silva Gonçalves Paludo (CD/RJ)

Carlos Henrique Alves de Lima Filho (AB/RJ)

Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sa (AB/RJ)

Olivaldo Jose Alves Moraes (CD/PA)

Fotos: Samara Miranda/Ascom Remo