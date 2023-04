Remo perde pênalti e fica no empate com o Cametá no jogo de ida da semifinal do Parazão

O primeiro jogo entre Cametá e Clube do Remo valendo vaga na final o Parazão de 2023, realizado neste feriado 21 de abril, no Parque do Bacurau, não teve vencedor. Ficou no empate de 1 a 1, resultado que premiou as atuações das equipes. O primeiro tempo foi bastante metódico, em que dois lances apenas levaram o torcedor ao grito de uh..uh… O jogo teve a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

O time da casa começou afoito e logo aos cinco minutos, Pilar cabeceou uma bola no travessão. No rebote, Jorge Pet chuta e Ray desvia para escanteio. Aos 13, Fabinho escora de cabeça e Pedro Henrique, um leve toque, joga para escanteio.



O jogo ficou lento com muita disputa no meio-campo. Aos 32’, a zaga azulina alivia a tabela do ataque cametaense.



O Clube do Remo criou, aos 42 minutos, jogada aonde Pedro Vitor chutou para fora.

FASE COMPLEMENTAR

O segundo tempo foi recheado de emoções. O Leão voltou com Kanu no lugar de Fabinho, lesionado. Ray, de longe, chuta e quase para o Leão.

GOL

Aos 11 minutos, o lateral Rayro centra. O goleiro Vinícius sai atrapalhado no lance, se choca com Diego Ivo. Alexandre, de cabeça, abriu o placar em favor do Cametá.

O gol do Mapará faz o Clube do Remo mudar sua postura e começa avançar em busca do empate.

PÊNALTI

Aos quinze minutos, num ataque frontal, Pedro Vitor chuta a bola que bate nas mãos do zagueiro Marcão. O árbitro assinala a penalidade. Depois de dois minutos de muita conversa, Icaro ajeita a bola e bate no canto, fraco, para a defesa de Pedro Henrique.



Marcelo Cabo troca os ‘homens’ de frente. Diego Tavares entra. Logo em seguida cabeceia uma bola nas traves. O Cametá fica recuado. A pressão azulina aumenta.



Aos 32’, Jean Silva, de frente para o gol, manda um ‘tiro’ e vai na trave cametaense.



A insistência remista, finalmente, é premiada com o gol de Ray. A bola sobrou na entrada da área e o lateral mandou de direita, no ângulo, aos 40 minutos. Gol salvador que evitou a derrota azulina no Parque do Bacurau.



A decisão da vaga será no domingo, 30, no Baenão. Em caso de empate, vaga será tirada na cobrança de pênaltis. O vencedor vai pra final com o vencedor de Paysandu e Águia, de Marabá.

Ficha Técnica

Cametá 1 x 1 Clube do Remo

Semifinal do Parazão- 2023- Jogo de Ida

Local: Parque do Bacurau

Hora: 16h30

Gols: Alexandre, 11’ 2/T; Ray, 40’ 2/T

Arbitragem

Árbitro: Marco José Soares de Almeida – PA

Assistentes: Márcio Gleidson Correia Dias e Helcio Araújo Neves – PA

Cartão Amarelo: Osvaldir, Léo Pará, Marcão, do Cametá; Anderson Uchoa, do Clube do Remo

Cartão Vermelho

Cametá

Pedro Henrique; Osvaldir, Marcão, Taison e Rayro; George, Léo Pará (Wendell), Ryan, Alexandre (Guilherme); Jorge Pet (Cristian ) e Pilar

Técnico: Rogerinho Gameleira

Remo

Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Ivo e Ray; Anderson Uchôa, Paulinho Curuá e Pedro Vitor (Diego Tavares); Jean Silva (Ronald) Fabinho (Kanu) e Muriqui (Rodriguinho)

Técnico: Marcelo Cabo

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo