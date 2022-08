Remo perde por 2 a 1 em Ribeirão Preto e se despede do Brasileiro 2022

O Clube do Remo perdeu para o Botafogo-SP por 2 a 1, neste sábado, 13, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e está eliminado da Série C 2022. A torcida azulina está em silêncio. No segundo tempo ainda houve um sopro de esperança com gol de Daniel, mas não passou disso. A partida teve a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos ompletados hoje vendendo mais barato e cheio de promoções de aniversário.



O Botafogo jogava em casa e abriu o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ com Bruno Michel, no primeiro tempo, e Jean Victor, no segundo. O Leão até diminuiu com Daniel Felipe, de cabeça, mas não conseguiu evitar a desclassificação em noite triste para os azulinos que começaram a construir esse resultado ao não fazerem o dever de casa.



Com os resultados da rodada, o Leão terminou a Série C na 12ª posição, com 26 pontos conquistados. Não caiu, mas está fora do jogo.

Assim, as duas últimas vagas do G-8, grupo de times que se classificam aos quadrangulares de acesso, ficaram com Vitória-BA e Aparecidense-GO, concorrentes azulinos na tabela. Vitória é Paysandu abrem a próxima fase no sábado, 20, em Salvador, haja vista que o Paysandu também perdeu nesta tarde, na Curuzu, jogando co o Floresta, que escapou do rebaixamento para a Série D.



Além de eliminar o Remo da principal competição da temporada, o jogo contra o Botafogo-SP pode ter sido o último do Leão na temporada. Com a indefinição sobre a realização da Copa Verde, a próxima competição oficial que a equipe azulina disputará será o Parazão de 2023. Até lá, a direção azulina deve apresentar um plano B, mas cabeças vão rolar no Baenão.

O JOGO

O Botafogo-SP, dono da casa em Ribeirão Preto, começou melhor. Adiantou as linhas de marcação e conseguia pressionar o time azulino logo na saída de bola. Assim, o Tricolor produziu as primeiras chances de gol do jogo, com João Diogo aos 7 e Bruno Michel, aos 10A partir dos primeiros 15 minutos, o Remo avançou e passou a dominar o meio de campo, com grande participação de Pablo Roberto e Soares. A equipe azulina até produzia chances de gol, mas todas sem boa finalização.



A incompetência azulina perdurou até a reta final da primeira etapa, quando tinha mais a bola, mas agredia pouco o adversário. O Remo foi penalizado. Salatiel, ex-Remo, fez bela jogada dentro da área e cruzou rasteiro para Bruno Michel, livre, empurrar para o gol e abrir o placar.

FASE FINAL: A DESPEDIDA

No começo do segundo tempo, mais um balde de água fria no Leão. Aos 7 minutos, após cruzamento na área mal afastado pela defesa azulina, Jean Victor emendou um chute de primeira para o gol e ampliou o placar para o dono da casa que parecia gostar mais do jogo na segunda etapa. Aproveitando o embalo do segundo gol e a fragilidade mental azulina, a equipe de São Paulo quase transformou o resultado em goleada. Aos 13, Salatiel recebeu em profundidade, entrou na área e chutou para o gol, mas Zé Carlos fez ótima defesa.



Agora, o Remo se lançou ao ataque. Gerson Gusmão fez mudanças, de certa forma, inusitadas, sacando laterais e colocando atacantes. O Leão, de fato, se tornou mais ofensivo e chegou ao gol, com Daniel Felipe, aos 28 do segundo tempo.



Mas o ímpeto azulino era mal organizado. O Leão chegava ao gol, majoritariamente, em jogadas de bolas aéreas, facilmente defendidas pelo goleiro Deivity, do Tricolor. Na reta final, houve uma pressão, muito na base do “abafa”, que não gerou resultados. No final, o Leão não conseguiu a virada e terminou o jogo eliminado.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro da Série C

Botafogo-SP x Remo

19ª rodada

Data: 13/08/2022 (sábado)

Horário: 17h

Local: Estádio Santa Cruz

Botafogo-SP

Deivity; Vidal, Diego Guerra e Marcel; Jean Victor (Matheus Santos), Ericson, Guilherme Mantuan e Felipe Souto; Bruno Michel (Kadu Barone), João Diogo (Nicholas) e Saletiel (Delgado)

Técnico: Paulo Baier

Remo

Zé Carlos; Ricardo Luz (Vanílson), Daniel Felipe, Wendell e Marlon (Marciel); Uchôa, Pablo Roberto (Jean Patrick) e Soares; Bruno Alves (Netto), Brenner e Thiaguinho (Leando Carvalho)

Técnico: Gerson Gusmão

Arbitragem

Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF) e Lehi Sousa Silva (DF)

Quarto árbitro: José Guilherme Almeida E Souza (SP)

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo