Remo perde por 3 a 1 e cai duas posições na tabela da Terceirona

Enquanto o Paysandu se segurou na noite de ontem, sábado, 09, ao vencer o Confiança por 1 a 0 na Curuzu, seu maior adversário paraense, o Clube do Remo, entrou pelo cano de novo, perdeu para o lanterna da competição e caiu duas posições no Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo deste domingo, entre o Leão Azul e o Atlético-CE, valeu pela 14ª Rodada da Terceirona e teve a cobertura lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



O placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ marcava 3 a 1 para o Atlético-CE quando a arbitragem encerrou o jogo no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Quem marcou primeiro no jogo foi a Águia, com Vanderlan, aos 11 minutos do segundo tempo, aproveitando falha do goleiro azulino Vinícius. Leandro Carvalho empatou aos 39, mas o time cearense ampliou com Vitinho e Wilker, aos 44 e 46 minutos respectivamente.



Com o resultado, o Clube do Remo está em 13ª lugar, com 18 pontos conquistados e distante dois pontos do G-8, a zona de acesso à próxima fase do Brasileiro. Já o Atlético-CE, que conquistou sua terceira vitória na competição, saiu da lanterna e está na 18ª posição, com 13 pontos.



No próximo domingo, 17, o Leão joga contra o terceiro colocado da Série C, o ABC-RN, às 19h, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, com cobertura de A PROVÍNCIA DO PARÁ e Super Rádio Marajoara.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo foi de muito nervosismo para ambos os lados. As equipes erraram vários passes e tiveram dificuldades na hora de concretizar jogadas ao gol. Por conta disso o zero não saiu do placar nos primeiros 45 minutos. O Remo foi a equipe que teve mais a bola. O time azulino rondava a área da Águia e colecionava um festival de finalizações erradas. Muitas das chances eram perdidas por passes mal completados ou por posicionamento incorreto de alguns jogadores.



Já o Atlético-CE usava a velocidade para tentar chegar ao gol adversário. Pelas pontas, a equipe nordestina puxava contra-ataques, quando o Remo deixava o setor exposto. Apesar disso, nenhum chute levou perigo real à meta de Vinícius.

O momento crucial nesta fase do jogo foi um lance de impedimento, que tirou o primeiro gol do Remo na partida. Aos 7 minutos, A equipe azulina desceu ao ataque pela direita, Albano chutou e Pimpão empurrou para o gol, mas o bandeirinha viu posição irregular do camisa 17 do Leão.

SEGUNDO TEMPO

Depois do intervalo, o Remo já largou atrás no placar. Assim como ocorreu no clássico RE-PA, pela 13ª rodada, uma falha do goleiro Vinícius comprometeu o resultado azulino. Aos 11 minutos, a bola foi recuada para Vinícius, que se atrapalhou. Vanderlan, do Atlético-CE, chegou e empurrou para o gol.



O ímpeto do Leão de buscar o empate, no entanto, comprometeu o posicionamento defensivo da equipe. Observando essas falhas, o Altos aproveitou as brechas existentes e ampliou o placar. Em bela jogada de Juninho Quixadá aos 44 minutos, a bola é chutada para o gol e rebate na zaga remista. No rebote, Wilker pega a sobra e manda um torpedo no ângulo de Vinícius.



Quase que na sequência, o Atlético saiu para mais um contra-ataque. A bola foi lançada, entrou na área, Vitinho tentou a finalização de cobertura sobre Vinícius. O goleiro azulino defendeu a primeira tentativa, mas no rebote, o jogador da Águia mandou a gol e deu números finais ao jogo.



Ficha técnica

Campeonato Brasileiro da Série C

14ª Rodada

Atlético-CE 3 x 1 Remo

Local: estádio Presidente Vargas

Hora: 19h

Atlético-CE

Célio; Ceará, Caio Acaraú, Ryan e Matheus Maranguape; Guto, Wilker, Leylon e Vanderlan (Vitinho); Watthimem (Juninho Quixadá) e Iury Tanque

Técnico: Roberto Carlos

Remo

Vinícius; Ricardo Luz, Igor Moraes, Marlon e Leonan; Anderson Uchôa, Jean Patrick (Marco Antônio), Albano (Anderson Paraíba) e Netto Norchang (Fernandinho); Rodrigo Pimpão (Leandro Carvalho) e Vanílson (Brenner)

Técnico: Gerson Gusmão

Arbitragem:

Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Marconi Helbert Vieira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

Fotos: Ascom Remo