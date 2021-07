Remo pode encontrar esperanças nas estatísticas para fugir do rebaixamento na Série B

Com um jogo a menos, Leão está na lanterna da Segundona

Com a derrota para o Vila Nova no Baenão, o Remo não conseguiu sair da zona de rebaixamento e permaneceu na lanterna da Série B. Mas, além de buscar a melhora no desempenho sob o comando do técnico Felipe Conceição, o clube pode encontrar esperanças nas estatísticas dos últimos anos da Segundona, para fugir do Z4.

Levantamento

No levantamento feito pela equipe de O Liberal dos últimos cinco anos, três das quatro equipes que estavam na zona de rebaixamento na 10ª rodada se livraram ao final do torneio em duas edições. Em 2018, Criciúma-SC, Goiás e CRB-AL fugiram. Em 2019, foi a vez de Vitória-BA, Guarani-SP e América-MG. Curiosamente, no único ano em que o lanterna se livrou – o próprio América-MG -, Felipe Conceição será o técnico do clube.

Em outros dois anos, duas equipes não caíram ao término da competição, após estarem no Z4 na 10ª rodada: em 2017, Oeste-SP e Figueirense-SC conseguiram se salvar. Em 2020, Guarani-SP e CSA-AL conquistaram a façanha.

Em 2016 foi o único ano que praticamente todos foram rebaixados. Goiás, Bragantino-SP, Tupi-MG e Sampaio Corrêa-MA se encontravam abaixo da linha vermelha da Série B nos 10 primeiros jogos. No final, o Esmeraldino se livrou.

Oportunidade

Resta saber se o Remo – que tem um jogo a menos -, agora com Felipe no comando, também realizará este feito e permanecerá na Segundona de 2022. Na próxima quarta-feira (14), às 21h30, o Leão recebe o Brusque-SC, no Baenão. Mais uma chance para iniciar a recuperação.