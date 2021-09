Remo prepara a retranca para encarar o Botafogo no caldeirão do Baenão

O técnico do Clube do Remo, Felipe Conceição, passou a manhã desta quarta-feira, 01, no Centro de Treinamento (CT) da instituição esportiva, reunido com o elenco. Antes dos trabalhos, ele conversou com os atletas, visando fazer esclarecimentos e trocar ideias com vistas ao próximo compromisso do Leão, no sábado, 04, contra o Botafogo, do Rio de Janeiro, às 16h30, no Baenão, em Belém-PA. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e terá a cobertura da Super Rádio Marajoara AM-1.130 com os “Titulares do Esporte” levando todas as emoções do jogo pela Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”.



Conceição fez um trabalho de aquecimento seguido de um trabalho tático em campo reduzido. O jogador Thiago Ennes participou do treino com bola, segundo informou a assessoria do Clube do Remo.



O goleiro Vinícius falou para a reportagem de A Província do Pará acerca das oscilações que têm ocorrido com o Remo, de altos e baixos, como a perda para o CRB, a vitória sobre o Vasco, do Rio de Janeiro. Ele disse que o principal objetivo do Leão é permanecer na Série B, mas que, a luta será também contra as oscilações e que, se eles conseguirem bons resultados no futuro, poderão almejar subir mais, quem sabe até a classificação para a fase final da competição.



Vinícius destacou que o Remo já está no returno e que a vitória sobre o Botafogo é de fundamental importância para o crescimento da equipe no Brasileiro. Por isso, disse que todo o elenco está concentrado, focado quanto aos colegas do time adversário que aproveitam melhor o campo para fazer marcação e que, desta forma, todos vão pra cima de igual para igual.



Indagado sobre o fato de o jogo desse sábado ainda não ter a presença de público, Vinícius disse que o jogador se sente bem com os torcedores dando a força, mas entende que o momento ainda é de riscos em face à pandemia da covid-19, e que espera, já na próxima semana, pode entrar em campo com seus colegas, já com a presença do torcedor, que é um dos maiores baluartes que o Clube do Remo tem.

Imagens: Samara Mirada/Agência Remo