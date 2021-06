Remo prepara o bote contra o Avaí, em Florianópolis

Sem choro nem vela! A ordem é conquistar três pontos e subir na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional. Deste modo, o Clube do Remo já se encontra concentrado e pronto para o embate com o Avaí, em partida válida pela 5ª rodada, nesse sábado, 19, a partir das 16h30, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, com cobertura da Super Rádio Marajoara AM-1.130 e A Província do Pará.



A pressão é grande na Toca do Leão, que no último jogo, no Baenão, empatou em 0 a 0 com o Vitória, da Bahia. O resultado levou a equipe da 12ª para 10ª colocação, com apenas cinco pontos. Caso consiga os três pontos fora de casa, o time fica próximo do G4, o grande ideal dos azulinos.



O técnico Paulo Bonamigo terá cinco desfalques para a partida de hoje. Trata-se do volante Anderson Uchôa, que recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática; do zagueiro Rafael Jansen, que sentiu a virilha esquerda e foi vetado; dos laterais Wellington Silva e Marlon, também lesionados; e do zagueiro Suéliton, que ainda segue em fase de transição.



Já o atacante Lucas Tocantins está recuperado de uma lesão na coxa esquerda e seguiu com a delegação para Floripa. No entanto, segundo Bonamigo, pode ficar como opção no banco de reservas.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Provável time titular do Remo contra o Avaí, amanhã, a partir das 16h30: Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem e Igor Fernandes; Vinícius Kiss (Arthur), Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Jefferson (Rafinha), Dioguinho e Renan Gorne.



Na próxima semana, o Leão Azul tem outra pedreira pela frente. Trata-se do Guarani. O jogo será na terça-feira, 22, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, a partir das 21h30, pela 6ª rodada do Brasileiro.

Foto: Divulgação