Remo prepara o bote para agarrar o Botafogo no Rio

O Remo enfrenta o Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. E o grupo paraense conta com alguns velhos conhecidos da torcida do Fogão. No comando do ataque, por exemplo, há a presença do centroavante Renan Gorne que fez inclusive o gol da vitória de 1 a 0 sobre o Brasil de Pelotas na rodada passada. O jogador era tratado como uma joia nas categorias de base do Glorioso. Mas mesmo com vários técnicos tendo passado pelo clube, não teve oportunidades. O fato inclusive chamava a atenção da torcida botafoguense. Mas pelo visto ele não conseguiu engrenar ainda na carreira.

No banco de reservas do Remo, um outro velho conhecido da torcida do Botafogo. Trata-se de Paulo Bonamigo, que jogou no clube e treinou o Fogão. Como atleta, fez parte do time de 1994, que foi até às quartas de final do Campeonato Brasileiro. Além disso, jogava ao lado de nomes como Mauricinho e Túlio Maravilha.



Em 2004, o agora técnico remista Bonamigo voltou ao Botafogo como treinador. E teve papel fundamental na campanha de recuperação do time no Campeonato Brasileiro. O Glorioso escapou da degola na última rodada, com empate por 1 a 1 com o Furacão no Paraná.

O Botafogo vai receber o Remo no domingo, às 16h(de Brasília). O Estádio Nilton Santos vai receber a Copa América. Assim,m o jogo vai acontecer em Volta Redonda.

COPA DO BRASIL

Por sua vez, Dioguinho diz que tem aproveitado a nova chance no Remo. O jogador havia sido afastado por problemas extracampo, mas retornou ao time na semana passada, contra o Atlético-MG, e desde então tem atuado bem. “A gente aprende com nossos erros, infelizmente aconteceu comigo. Estou mais tranquilo agora. Pessoas que gostam de mim, que convivem comigo, vieram conversar e eu só tenho de agradecer a essas pessoas por estarem comigo neste momento difícil. Graças a Deus as coisas caminharam e eu voltei a jogar bem”, destacou.

Contra o Brasil de Pelotas, no último sábado, Dioguinho foi titular no lugar de Lucas Tocantins, atuando pelo lado esquerdo do ataque. Apesar de ser o lado oposto do que vinha jogando, ele garante que não tem problema.



“Onde o professor optar, seja na esquerda ou na direita, vou jogar. Depende dele, fico bem à vontade tanto de um lado, quanto do outro”, garante o atleta, que ainda reforça a dedicação do time na busca por melhorar o desempenho – Não só eu, mas todo o grupo vem trabalhando forte para não deixar a peteca cair.



O Remo enfrenta o Atlético Mineiro nesta quinta-feira, a partir das 19h, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Leão Azul precisa reverter a vantagem do time mineiro, que venceu o confronto de ida em Belém por 2 a 0.

O técnico Paulo Bonamigo diz que é possível reverter o quadro, fazer milagre. Ele garante ter confiança na equipe para seguir à próxima fase da Copa do Brasil.