Remo prepara o bote para encarar o Cruzeiro-MG

Não obstante a derrota do Remo para o Brasil de Pelotas por 1 a 0 na noite de sábado, 07, pela 5a rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, a delegação azulina já está em Belo Horizonte para o compromisso da próxima quinta-feira, 12, quando vai encarar novamente a equipe do Cruzeiro, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. A ideia é vencer, avançar às oitavas de final e faturar o prêmio de R$3 milhões.



O Remo pode até empatar que garante a vaga e o prêmio, no entanto, se o resultado for o mesmo do jogo de ida, a decisão irá para a cobrança de penalidades.

No primeiro jogo, o Clube do Remo abateu o Cruzeiro pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 2 a 1. O jogo de quinta-feira será a partir das 19h, com a cobertura de todas as emoções pela Super Rádio Marajoara AM-1.130 com a Rede Marajoara de Comunicação, patrocínio do Avistão.

PROBLEMAS

No lado do Remo a situação não é das melhores, afinal, Paulo Bonamigo não poderá contar com os novos reforços por conta do regulamento da Copa do Brasil e, assim, terá de fazer adaptações e manter vários atletas da partida em Pelotas.



Apesar dessas dificuldades, o técnico do Cruzeiro, Paulo Pezzolano, que é uruguaio, vai encarar o Remo com respeito e que será um jogo com clima de decisão, independente da série em que está o adversário. No entanto, o Cruzeiro está invicto há oito jogos no Independência e ainda vai para o jogo de volta diante de sua torcida, o que aumenta as expectativas para as duas equipes, cuja responsabilidade é imensa.



Até o jogo na quinta-feira, o Leão terá três dias de treinos. Nesta segunda e amanhã terça-feira, 10, o elenco treina com bola na Cidade do Galo, e finaliza a preparação na quarta-feira, 11, com treino no CT do América.



Imagens: Samara Miranda/Agência Remo