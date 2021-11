Remo prepara o bote para receber o Londrina pela Série B do Brasileiro

O Clube do Remo encerrou sua preparação na tarde desta segunda, 01, para o confronto diante do Londrina, nessa terça-feira, 02, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, a partir das 19. O jogo é válido pela 33ª Rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os jogadores estão animados e respiram com mais tranquilidade depois da vitória, quinta-feira, 28, contra o Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo placar de 3 a 1. Se vencer agora em Belém, o Leão Azul do Evandro Almeida alcança os 44 pontos e garante permancência na Série B. Nesta segunda-feira, os jogadores começaram a movimentação com um aquecimento seguido de trabalho tático e finalizaram com bola parada. Todo o trabalho foi acompanhado pelo técnico Felipe Conceição, segundo o qual estão no processo de transição 1 (fisiologia): Rafinha, Pingo e Kevem e, em ransição 2 (preparação física), Vinicius e Erick Flores.

INGRESSOS ESGOTADOS

Em razão da pandemia de covid-19, o Baenão recebe uma capacidade reduzida durante este período. Mas foram vendidos oito mil ingressos, divididos entre os setores da Almirante Barroso e Romulo Maiorana, além das cadeiras e camarotes. Para o jogo contra o Londrina, as normas sanitárias continuam valendo. Deste modo, a abertura de portões será quatro horas antes da partida, isto é, às 15h, e fechará às 18h. O torcedor deverá levar a carteira de vacinação, ingresso, CPF e RG. O uso de máscara é obrigatório durante a permanência no estádio, assim como, o distanciamento social e a proibição de contato físico.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo